Стало известно о последнем дне главы МИД Белоруссии Владимира Макея

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался в субботу, 26 ноября. Буквально за день до смерти он закончил переговоры с Ватиканом и должен был в скором будущем увидеться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Знакомые рассказали, что в последние дни дипломат не жаловался на здоровье.

Сердечный приступ у главы внешнеполитического ведомства случился, когда он был у себя дома. Макей планировал посетить театр, где его супруга, актриса Вера Полякова-Макей, играла в постановке.

Дипломат прошел долгий путь в команде президента Александра Лукашенко. В 2000 году он начал работать помощником президента. С 2008 года Владимир Владимирович – глава администрации президента республики. Он фактически стал правой рукой белорусского лидера.

МИД страны дипломат возглавил в 2012 году. В 90-е Макей сделал блестящую карьеру в международных отношениях – с 1993 по 2000 год Владимир Владимирович поднялся с должности третьего секретаря управления информации и гуманитарного сотрудничества МИД до начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД Белоруссии.

Министерство иностранных дел России уже выразило соболезнования по случаю трагедии:

«Ушёл из жизни выдающийся дипломат и государственный деятель, настоящий патриот, посвятивший жизнь служению своей Родине и защите её интересов на международной арене. Владимир Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества», - заявили в МИД России.