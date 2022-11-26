Умер Владимир Макей, глава МИД Белоруссии Фото: Евгения ГУСЕВА

Скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом сообщает "Белта". Причина смерти не уточняется. Владимиру Макею было 64 года.

"Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза", - пишет издание.

Он занимал свою должность с 2012 года, до этого был главой администрации президента Белоруссии 4 года. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии. Был полковником запаса. Награжден белорусскими орденами Почета в 2006 году и Отечества III степени 2018 году.

Также сегодня стало известно о смерти старшего следователя по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко. Он скончался в ночь на 26 ноября 2022 года, так и не дожив неделю до своего 75-летия. Калиниченко стал прототипом героя сериала "Икра" о знаменитом "Рыбном деле" коррупции в Министерстве рыбного хозяйства, которое прогремело в конце 1970-х.