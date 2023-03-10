Тина Канделаки вернула на ТВ передачу для умных детей

Тина Канделаки рассказала, что давно хотела спродюсировать проект про умных и талантливых детей Фото: телеканал «Пятница»

На нашем ТВ появилось интеллектуальное детское шоу. Проект «Умнее всех» будет выходить на канале «Пятница!» с 21 марта по вторникам. Продюсер и ведущая Тина Канделаки рассказала, что давно хотела спродюсировать проект про умных и талантливых детей и спродюсировала «Умнее всех». Был кастинг – пришло тысячи заявок, среди них выбрали более ста умников и умниц, которых зрители увидят в первом сезоне передачи.

Десять лет назад вышел последний выпуск проекта «Самый умный». Канделаки рассказывает: «Десять лет я вела передачу «Самый умный», которую смотрела вся страна, и на которой выросло несколько поколений детей. Сегодняшние дети совсем другие, и спустя десять лет я вижу, как повлиял на них интернет - в позитивном смысле. Они свободные, очень хорошие, не менее эрудированные, чем прежде. Жизнь всегда движется вперед, и я верю, что от поколения к поколению люди становятся только лучше».

Формат нового проекта объединил интеллектуальную викторину и современные цифровые технологии Фото: телеканал «Пятница»

Формат нового проекта объединил интеллектуальную викторину и современные цифровые технологии. В «Умнее всех» участникам от 6 до 14 лет. Среди детей - знатоки программирования, геополитики, теории музыки, шахмат, вексиллологии, ментальной арифметики и других областей знаний. Дети не просто отвечают на вопросы, на протяжении игры ее участники и ведущая взаимодействуют с интерактивной 3D-графикой. Будет зрелищно: виртуальные цифровые объекты проиллюстрируют вопросы и ответы. Участники проходят полосу интеллектуальных препятствий, зарабатывают баллы. Победит тот, кто наберет наибольшее количество баллов по итогам всех раундов. Баллы переведут в реальные деньги: один балл – равен одной тысяче рублей. Победитель получит денежный приз.

Первый сезон телепроекта «Умнее всех» состоит из двенадцати выпусков, а также суперфинала, где за победу сразятся победители всех игр сезона.

Телезрители смогут тоже поиграть: на экране будет появляться QR-код, по нему можно будет попасть в приложение в «ВКонтакте». И там тоже поиграть. Победителей получат призы - смартфоны, гаджеты, полезные подписки, образовательные курсы.