Анджелина Джоли хочет встретиться с новой девушка Брэда Питта и рассказать, какое он чудовище

Анджелина Джоли. Фото: REUTERS

Брэд Питт проводит все больше времени с новой возлюбленной Инес де Рамон. С каждым днем отношения 59-летнего актера и 30-летней красотки становятся все серьезней. По словам знакомых артиста, это очень беспокоит бывшую жену Брэда Анджелину Джоли. Хотя они расстались еще в 2016 году, Анджелина – мать детей Питта, поэтому стремится держать ситуацию под контролем. Как рассказал источник из окружения экс-супругов, Джоли жаждет лично встретиться с новой девушкой Брэда и поговорить с ней по душам. Анджелина хочет рассказать свою версию развода с Брэдом.

«Анджелина хочет контролировать ситуацию, а не оставаться наблюдателем в тени. Она надеется встретиться с Инес тет-а-тет. Джоли хочет рассказать ей свою версию истории разрыва с Брэдом, чтобы Инес могла сформулировать собственное мнение», — рассказал источник из окружения актрисы в интервью Heatworld.

Инес де Рамон. Фото: соцсети.

На прошлой неделе Брэда снова видели в Париже вместе с Инес. Влюбленные не скрывают своих чувств, хотя подруга Питта сейчас находится в стадии развода. Иск в суд подал ее экс-супруг – звезда сериала «Дневники вампира» Пол Уэсли. Пара разводится спустя 10 месяцев после того, как перестала жить вместе. Пол обратился в суд Лос-Анджелеса, а в качестве причины расставания с женой указал стандартную формулировку: «непримиримые разногласия».

Инес де Рамон и Пол Уэсли поженились в 2019 году, но их брак продержался всего три года. Прошлой осенью они объявили о том, что больше не вместе, упомянув, что на самом деле расстались за полгода до этого. «Решение о разрыве было обоюдным», - сообщили экс-супруги прессе. Вскоре после этого Инес начала появляться на публике с Брэдом Питтом. У Пола тоже появилась возлюбленная. Актер встречается с моделью Натали Кукенбург.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались пять лет назад, однако до сих пор ведут в суде войну за опеку над детьми. Кроме того, актриса подала заявление о насилии, которое якобы учинил Питт над ней и детьми на борту частного самолета в 2016 году. По ее словам, Брэд схватил ее за шею и тряс, а потом сильно толкнул, и она ударилась спиной. Кроме того, он вылил пиво ей на голову.