Самые верные мужья российского шоу-бизнеса: их любовь не померкла даже после «золотой свадьбы»

Актеры Евгений Киндинов и Галина Киндинова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

77-летний народный артист Евгений Киндинов, секс-символ 70-х, более 55 лет в браке со своей однокурсницей по школе-студии МХАТ актрисой Галиной Стецюк. После выхода на экраны «Романса о влюбленных» по красавцу Киндинову сходили с ума миллионы советских женщин, писали ему письма, караулили у подъезда, что стало настоящим испытанием для семьи. Еще одно испытание: у супругов долгое время не было детей, хотя они хотели. Только после 19 лет семейной жизни случилось чудо: в 1986 году у них родилась долгожданная дочь Даша. Евгений Киндинов и Галина Стецюк вместе не только дома, но и на сцене МХТ им. Чехова. И не надоели друг другу, подтверждая распространенное мнение: люди одной профессии понимают друг друга быстрее.

Правда так думают не все. Стаж семейной жизни 88-летнего Александра Ширвиндта, как он сам говорит, перешагнул «границы разумного». Со своей женой Натальей Белоусовой Александр Анатольевич прожил в браке 65 лет, как он шутит, «испортил жизнь только одной женщине» и ни разу не захотел поменять ее на более красивую или молодую. Познакомились они еще школьниками, когда ей было пятнадцать, а ему шестнадцать – летом на даче. Семь лет дружили, встречались, проверяли чувства. И однажды в морозный январский день 1957-го Александр Ширвиндт попросил Наталью выйти на улицу. Когда она выпорхнула из подъезда, опустился перед ней на колено и вручил букет белой сирени, которую она обожала. Так он сделал ей предложение. Кстати, Ширвиндт до сих пор не раскололся, где раздобыл сирень в разгар зимы. Секрет долгой и счастливой семейной жизни он объясняет так: «Моя жена — архитектор. А я — артист. У нее — проекты. У меня — сцена, театр, премьеры… Мы толком не знаем, кто из нас чем конкретно занимается. Я бы не хотел, чтобы человек растворялся во мне. Можно с ума сойти, если в тебе кто-то постоянно растворяется. Надо давать друг другу больше кислорода».

Снимок 50-х годов. 60 лет с тех пор Ширвиндт и Белоусова вместе Фото: Личный архив

В их браке родился сын Михаил, который подарил им трёх внуков, а те, в свою очередь, - пятерых правнуков.

Артисты часто заключают семейный союз, но не всегда он залог счастливой жизни. Более 55 лет Александр Збруев женат на Людмиле Савельевой – Наташе Ростовой из киноэпопеи Сергея Бондарчука.

Во время съемок Савельевой в «Войне и мире» они познакомились. Збруев тогда снимался в соседнем павильоне в фильме «Чистые пруды». Начался роман, в 1967-м поженились. В том же году родилась их дочь Наташа. А спустя 10 лет в «Ленкоме» Збруев познакомился с молодой актрисой Еленой Шаниной (первая исполнительница роли Кончиты в спектакле «Юнона и Авось»). Об их «служебном романе» знала вся театральная Москва. У них родилась дочка - Татьяна Збруева. Александр Викторович много лет метался между двумя любимыми женщинами – женой, которая скорее всего обо всем догадывалась, и возлюбленной, которая всегда ждала. В итоге остался с Людмилой Савельевой.

Людмила Савельева – Наташа Ростова из киноэпопеи Сергея Бондарчука

Недавно ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова. Она прожила в браке с режиссером Глебома Панфиловым более полувека (поженились в 1970-м на съемках фильма «Начало»). За эти годы ни сплетен, ни интриг, ни пересудов, никакая тень не упала на них. Она – его муза, он режиссер, который снимал талантливую жену во всех своих фильмах и ставил спектакли для неё. А главный результат их творчества – сын Иван.

Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Крепкий брак у Геннадия Хазанова, он женат на Злате Эльбаум более 50 лет (с 1970). Злата Иосифовна не актриса, но связана с театром. Когда они познакомились, работала помощницей режиссёра Марка Розовского. После свадьбы стала главным помощником набиравшего популярность мужа.