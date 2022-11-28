Американский миллиардер Кьюбан дал советы по эффективному управлению личными средствами

Миллиардер Марк Кьюбан на матче его баскетбольной команды - "Даллас Маверикс". Фото: EAST NEWS

Американский предприниматель и финансист, сооснователь компании Broadcast.com, проданной Yahoo, Марк Кьюбан, чье состояние на сегодняшний день оценивается в $4,2 миллиарда, впервые поделился личными секретами управления личными средствами.

По мнению миллиардера, лучшее вложение, которое может сделать каждый, это избавиться от долгов.

Предприниматель поясняет, что кредиты, а тем более кредитные карты, делают долги непомерно дорогими за счет начисления на них процентов. Таким образом, избавившись от задолженности, человек сразу же экономит солидную сумму денег. При этом Кьюбан вовсе не рекомендует отказываться от кредиток, но только в том случае, если к концу месяца не получается спокойно закрыть долг по ним.

Второй совет касается создания финансовой подушки безопасности. По мнению предпринимателя, ее размер должен позволить прожить спокойно в течение полугода. Это даст возможность не паниковать в случае потери работы либо при серьезных изменениях в жизни. Стоит позаботиться и о том, чтобы средства из подушки безопасности были легкодоступными. Кроме того, Кьюбан рекомендует не избегать разумного риска, напоминая, что большинство богачей стали таковыми именно благодаря риску. Вот только вкладываться в сомнительные предприятия надо с умом – не более 10% всех средств, которые готовы направить на инвестирование. И мысленно стоит попрощаться с этой суммой. А вот оставшиеся 90% средств стоит поместить в самый надежный и дешевый инвестиционный фонд.

И последний совет от миллиардера: не проходите мимо магазинов со скидками.

– Экономия 15% на товарах стоимостью в $1000, на которые вы обязательно потратите деньги, является лучшей окупаемостью ваших денег, чем 15% в год, которые вы получите, инвестировав ту же тысячу, – считает Кьюбан.