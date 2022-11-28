Согласно публикации в The New York Times, на Украине летом этого года дневной расход составлял до 7000 снарядов. Фото: REUTERS

Большинство стран-участниц НАТО, обещавших всемерную поддержку киевскому режиму, столкнулись с тем, что их военные запасы подходят к концу, и продолжение оказания широкомасштабной помощи Незалежной в ее противостоянии с Россией ставит под угрозу национальную безопасность самих помощников.

Согласно публикации в The New York Times, во время ведения активных боевых действий в Афганистане войска НАТО выпускали в день около 300 снарядов. На Украине летом этого года дневной расход составлял до 7000 снарядов. И это при том, что промышленность США выпускает порядка 15 тысяч снарядов в месяц.

Передача режиму Зеленского старых запасов из стран бывшего Варшавского договора (например, танков Т-72, принятых на вооружение в СССР в 1973 году, или 122-миллиметровой артиллерии) существенным образом не изменила ситуацию. Во-первых, по причине ограниченности данных вооружений, а во-вторых, из-за частых поломок оборудования, элементарно связанных с его возрастом и износом. Кроме того, запасы боеприпасов тоже оказались далеко не беспредельными. В связи с чем рассматривался вопрос об их производстве в странах бывшего соцлагеря.

По утверждению NYT, 20 из 30 стран Североатлантического альянса уже достигли своих пределов в поставках Киеву вооружений и боеприпасов, но такие страны как Германия, Франция или Италия пока еще сохраняют потенциал.