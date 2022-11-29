«Мобильные опросы» выявили рост интереса россиян к банковским вкладам

Стали известны самые популярные финансовые услуги, которыми в этом году пользовались россияне. Исследование проводили специалисты билайн бизнес с помощью сервиса «Мобильные опросы». В анкетировании участвовали 2,7 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Исследование проводилось с октябрь по ноябрь.

Также во время анализа данных эксперты выясняли, какими банковскими продуктами абоненты планируют воспользоваться в следующем году.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Итак, лидером среди всех финансовых предложений являются зарплатные карты. При этом жители Сибирского федерального округа чаще пользуются зарплатной картой – 78%, чем другие россияне. Наименьшая доля зарплатных карт – в Северо-Кавказском федеральном округе – 59%.

Что касается планов на 2023 год, то в ближайшие шесть месяцев 26% респондентов собираются выпустить новую зарплатную карту.

На втором месте по востребованности – дебетовая карта. 67% респондентов уже пользуются ею, еще 25% планируют открыть новую дебетовую карту в следующие полгода.

Что касается кредиток, то ими пользуются около 40% опрошенных. Данный показатель не менялся с осени 2021 года. Говоря о перспективах: лишь 17% опрошенных собираются получить новую кредитную карту в ближайшие 6 месяцев. Отказаться от нее планируют 20%.

ВКЛАДЫ

Еще один продукт, который становится все популярнее, – вклады. В сравнении с прошлой осенью их открывали 20% респондентов. К весне 2022, благодаря благоприятным условиям, доля выросла до 32%, а к нынешней осени достигла 39%.

Чаще всего вкладами пользуются россияне в возрасте от 45 до 60 лет, это 44% из общего числа людей, участвующих в исследовании. Потребители в возрасте от 18 до 34 лет данной услугой пользуются реже – 34%. В планах у 23% опрошенных открыть новый вклад в ближайшие полгода, при этом 9% намереваются закрыть вклад в этот период.

КРЕДИТЫ

Интерес к кредитам понемногу стал спадать. Осенью ими пользовались 23% опрошенных. По данным аналитиков, чаще кредиты берут на юге страны. Схожая тенденция и в намерении воспользоваться потребительским кредитом в следующие 6 месяцев – в целом по РФ – 12%, в Южном федеральном округе желающих – 18%.

ИПОТЕКА

С начала года ситуация в плане доли ипотечных кредитов не менялась. Данным продуктом пользуются 15% опрошенных. При этом в возрасте от 35 до 44 лет таких людей 20%. Еще 9% респондентов планируют оформить ипотеку до весны 2023, а 3% планируют закрыть.

ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиционные предложения банков на последнем месте среди предпочтений россиян. При этом некая тенденция в сторону увеличения интереса к данному продукту наметилась. Если осенью прошлого года только 8% респондентов вкладывали деньги в акции, то весной 2022 – уже 12%. Кроме того, 9% россиян намерены начать использовать инвестиционные продукты в ближайшие 6 месяцев, в то время как 4% планируют отказаться.

Мужчин в числе респондентов, пользующихся инвестиционными предложениями оказалось больше, чем женщин.