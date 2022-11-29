Пермский край приглашает горнолыжников и сноубордистов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В фильме «Елки» героями, представляющими Пермь, неслучайно стали лыжник и сноубордист. В Прикамье действуют более 20 горнолыжных центров. И каждый год сюда приезжает все больше туристов, чтобы покататься на лыжах и сноубордах.

«ГУБАХА»

Всесезонный курорт «Губаха» принимает туристов и летом, и зимой. На территории «Губахи» ежегодно проводится более 10 спортивных соревнований. В марте этого года состоялись первые в Пермском крае зимние Мотогонки RoyalRace на горе Крестовая. Ежегодно проходят соревнования Jibbing и SlopestyleContest - чемпионаты и первенства по фристайлу среди любителей и профессионалов, а также развлекательные соревнования для всей семьи «Family&KidsGames».

Фото: gubahasport59.ru

И все же наибольшей популярностью «Губаха» плшьзуется у горнолыжников.

- Официальная дата открытия сезона - 1 декабря, - рассказал директор всесезонного курорта «Губаха» Денис Попов. - Но торжественное открытие мы планируем провести 3 декабря.

На Всесезонном курорте «Губаха» 18 трасс различного уровня сложности, от зеленых трасс для новичков до черных трасс для любителей экстрима. Семь из них - трассы с уплотненным снегом, на которые имеются паспорта безопасности.

От зеленой до черной

Наиболее простая - зеленая трасса «Сюрприз» протяженностью 2600 метров, на ней могут кататься даже новички. Следующие по сложности синие трассы: «Турист» протяженностью 1525 метров и «Гигант» - 1320 метров. Красный цвет сложности присвоен трассе «Слалом» - ее длина 700 метров, пропускная способность 1852 человека в час. Еще одна красная - «Лесная», длиной 1310 метров. Самая сложная, черная трасса - «Чегет», длина 430 метров. Ну, а для тех, кто впервые встал на горные лыжи, есть трасса учебного склона длиной 100 метров, а также игровая трасса «Дай пять» для детей и подростков. Кстати, на курорте работают около 30 инструкторов, которые обучают новичков.

Фото: gubahasport59.ru

Остальные трассы предназначены для фрирайда. В прошлом году на курорте установили трассу «Блиц» с хронометражом, скорость прохождения этой трассы показывается на электронном табло. Также в «Губахе» есть сноупарк «LuckyPark» двух уровней сложности - один для более продвинутых райдеров, другой для начинающих.

Работают три проката, в которых можно арендовать снаряжение: детские и взрослые сноуборды и горные лыжи, лыжные палки, шлемы, защитное снаряжение, ботинки, маски.

Где остановиться

У подножия горы Крестовой, на которой базируется курорт, есть два хостела, в которых в общей сложности могут разместиться 150 человек. А на вершине горы находятся 15 коттеджей, рассчитанных на размещение от 4 до 8 человек. Они оснащены панорамными окнами, террасой, кухонной зоной, сауной и всеми удобствами.

Чем еще заняться

Если вы приедете семьей, детей можно оставить с аниматорами в игровой комнате или отправить их на экскурсию. Можно покататься на снежном банане или снегоходе. Новинка этого сезона - катание на хаски. И дети, и взрослые смогут прокатиться в нартах или просто прогуляться с собакой по тропе здоровья.

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«ТАКМАН»

Открытие сезона в «Такмане» запланировано на 3 декабря. Туристов ждут 11 горнолыжных трасс, две из них открылись в преддверии этого сезона. Пять «синих» трасс - «Цунами», 1150 метров, «Прямая», 1100 метров, «Развилка», 1150 метров и две новых, не имеющих еще названий – 100 и 1200 метров. Две «зеленых» - «Центральная», 800 метров и «Серпантин», 1600 метров. Две «красных» - «Зефир» и «Восточная», одна «черная» – «Экстрим» и учебная трасса длиной 300 метров.

Фото: takman.ru

Четыре трассы предназначены для фрирайда. Работают четыре бугельных подъемника и один подъемник для сноутьюбингов. «Такман» оснащен современной системой оснежения.

«Такман» также является центром развития сноуборда в Пермском крае. На курорте созданы условия для подготовки спортсменов мирового уровня. Работает на постоянной основе отделение сноуборда, в котором занимаются 90 детей. На курорте проводились крупные российские соревнования: Чемпионат и кубки России, спартакиада спортивных школ России. Ежегодно, в течение 8 лет, проводятся Чемпионат и Первенство Пермского края по сноуборду.

Фото: takman.ru

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«ЖЕБРЕИ»

На горнолыжном комплексе оборудовано семь горнолыжных трасс с искусственным оснежением. Три из них красные: «Миг» длиной 500 метров, «Старый парк» - 700 метров и новая, длиной 900 метров, она еще не имеет названия. Четыре синие: «Бивень» и «Арбат», обе протяженностью 700 метров, «Лисья» - 900 метров и «Спортивная» - 600 метров.

Фото: gebrei.ru

В этом сезоне в «Жебреях» появился учебный склон для самых маленьких – «горнолыжный детский сад».

Протяженность трассы сноуборд парка составляет 300 метров, на ней два трамплина с транзитом 7 и 9 метров и рейлы различной формы.

Четыре бугельных подъемника способны поднять в гору до 900 человек в час. Подъемники оборудованы электронной контрольно-пропускной системой.

Фото: gebrei.ru

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«ИВАН-ГОРА»

Самый близкий к Перми горнолыжный комплекс, от центра города до него всего 25 километров. Семь горнолыжных трасс общей длиной 3 километра, трассы для беговых лыж и сноутюбинга. Два бугельных подъемника.

Фото: ivan-gora.ru

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«ПОЛАЗНА»

Центр Активного Отдыха «Полазна» расположен в 45 километрах от Перми, на территории заказника «Лунежские Горы». Там находится учебный склон и трасса средней степени сложности для горнолыжников и сноубордистов с подъемниками. В этом сезоне основной подъемник не установлен, так что на основных трассах можно заниматься только фрирайдом. В сноупарке установлен тарелочный подъемник как для лыжников, так и для сноубордистов, протяженностью 350 метров. Есть сноутюбинговые трассы с прокатом ватрушек и подъемниками.

Фото: polazna.ru

Где остановиться

В «Полазне» можно жить в деревянных домах на 7 человек (в будни 4500 рублей в сутки, в выходные - 6000 рублей в сутки ) или благоустроенных номерах от 2 до 6 человек.

Фото: polazna.ru Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО