Шпионские игры в Стокгольме: спецназ на вертолетах задержал двух «русских разведчиков»

«Ловля русских шпионов в Швеции» - нечто среднее между национальным спортом и хроническим заболеванием местного менталитета Фото: REUTERS

Жители фешенебельного спального района в Большом Стокгольме были потрясены, когда рано утром над одной из уютных вилл с грохотом зависли два военных вертолета «Блэкхок» и из них по канатам заскользили вниз вооруженные люди. Через две минуты из дома вывели в наручниках его обитателей - хорошо известных всем соседям выходцев из России - 59-летнего Сергея Скворцова и его жену, 58-летнюю Елену Кулькову. Пара переехала в Швецию еще в 1997 году из Пермского края. Супруги сохранили российское гражданство, через два года получили вид на жительство, а потом еще и шведское подданство. Оба были вовлечены в деятельность нескольких компаний (как местных, так и российских), одна из которых занималась торговлей промышленным оборудованием.

И вот теперь служба безопасности Швеции (СЭПО) с гордостью отчиталась, что в результате проведенной операции «Копье» задержан «человек, подозреваемый в незаконной разведывательной деятельности против страны и еще одной иностранной державы (ее не называют. - Ред.), второй человек подозревается в пособничестве преступлению». Правда, второго (а речь идет о Кульковой) на следующий день пришлось отпустить под подписку о невыезде - не нашлось достаточно улик. Кстати, об уликах. Шоу с арестом в трафаретном голливудском стиле (вертолеты, спецназ) понадобилось якобы для того, чтобы русские «не успели спустить в унитаз секретные документы и уничтожить компьютерные файлы». Нашли ли в ходе обыска эти документы с файлами, в сообщении СЭПО ничего не говорится. Супруги предъявленные им обвинения категорически отрицают.

На сайте русской диаспоры в Стокгольме приводятся рассказы соседей-шведов о паре из России. «Они были очень милы. Много возились в саду, который невероятно украшен всевозможными цветами и вьющимися растениям», - говорит один сосед. «Мужчина не говорил по-шведски, поэтому мы в основном только здоровались. Но иногда они устраивали вечеринки», - вспоминает другой.

Скворцов и Кулькова проживали вместе с сыном Иваном, родившимся еще в России, и его подружкой в особняке площадью 120 квадратных метров, оцениваемом в 11,5 миллиона крон (примерно 70 миллионов рублей). Супруги любили путешествовать по миру, о чем регулярно рассказывали в российских соцсетях.

СЭПО утверждает, что «русские вели разведывательную деятельность с 2013 года». Но, согласитесь, странные какие-то шпионы из них получаются. Сохранили российское гражданство, не вылазят из наших же соцсетей, официально связаны с фирмами в России, а самое главное - ни к каким секретам допуска не имели. Главный подозреваемый вообще с трудом понимает по-шведски. Мало того, согласно официальным документам, компания Скворцова в прошлом находилась под пристальным вниманием налоговиков. В 2016 году Налоговая служба Швеции уже проводила свой обыск в доме пары в рамках расследования налоговых преступлений. Но ничего криминального так и не обнаружили.

«Ловля русских шпионов в Швеции» - нечто среднее между национальным спортом и хроническим заболеванием местного менталитета. В ноябре там уже успели задержать двух других шпионов. Неких братьев-испанцев (!) тоже обвинили в секретной работе на русских. А сколько лет (и миллиардов крон) потратили на поиски советских, а потом и российских субмарин, которые, мол, во множестве пробрались в шведские воды, чуть ли ни самому Стокгольму. Но потом выяснилось, что таинственные подводные шумы оказались «сфинктеральным резонансом», проще говоря звуком, сопровождающим акт выброса газообразных продуктов жизнедеятельности из кишечника сельдей... Вы думаете, Швеция умерла от хохота? Как бы ни так - недавно в шведском минобороны заявили, что русские подводные лодки по-прежнему могут выходить с разведывательными миссиями к скандинавским берегам.

А вот, кто взорвал газопроводы «Северный поток» в шведской экономической зоне на Балтике, сказать не могут - мнутся. Хотя сами же признались, что и улики на дне нашли - остатки подводных дронов. Но чтобы никто не задавал неудобных вопросов, устроили очередную показуху с поимкой «шпионов из России». Это привычно, скандал через какое-то время, скорее всего, закончится пшиком. А Швеция, глядишь, уже в НАТО.