В борьбу с пылью в Тамани вложили миллиард рублей

Закрытая линия перевалки угля. Фото: пресс-служба ОТЭКО

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте перенесемся в Краснодарский край. Именно здесь расположен крупнейший на побережье Азово-Черноморского бассейна России специализированный терминал по перевалке навалочных грузов.

Навалочный терминал в порту Тамань может обеспечить погрузку на морские суда 70 и более миллионов тонн грузов в год: по 5 млн тонн минеральных удобрений и серы, более 60 млн тонн угля. Объемы перевалки пока меньше, но стабильно растут.

Масштабный комплекс мер ОТЭКО по минимизации воздействия угольной пыли на окружающую среду при транспортировке и хранении был отмечен всероссийской премией «Надежный партнер – Экология». Диплом победителя в номинации «Лучший перспективный проект и разработка» Денису Самохвалову на торжественном мероприятии в Москве вручил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

- ОТЭКО пришла в Тамань 20 лет назад – столько же лет мы называем побережье Черного моря своим домом. Мы создали здесь порт мирового уровня: как в вопросах технологии, так и в деле сохранения экологии региона. Нашей задачей было сделать так, чтобы перевалка угля и серы была максимально «чистой». Все, что есть современного в области пылеподавления, мы продолжаем реализовывать и сейчас, – отмечает заместитель генерального директора по обеспечению деятельности АО «ОТЭКО» Денис Самохвалов.

Образование пыли – один из основных вопросов экологической и промышленной безопасности всех портовых терминалов. Пылевые фракции могут загрязнять близлежащие территории, а оборудование под воздействием пыли чаще ломается и быстрее выходит из строя. Чтобы минимизировать влияние угольной пыли на окружающую среду и человека, при строительстве навалочного терминала ОТЭКО использовались наилучшие доступные технологии.

Основной способ борьбы с пылью – изоляция груза. Транспортировка угля производится по конвейерным линиям, полностью укрытым защитными кожухами, а рукава судопогрузочных машин опускаются прямо в трюмы судов, снижая до минимума высоту падения угля и, как следствие, пыление.

Установка аспирации. Фото: пресс-служба ОТЭКО

Внутри помещений свои системы пылеподавления охватывают все технологические зоны. Когда груженые углем вагоны прибывают на станцию разгрузки, угольная пыль осаживается водяным туманом. Минимизации пыления в помещениях способствуют также вентиляционные системы, в которых происходит аспирация, абсорбция и фильтрация пыли. В дополнение к этому с внутренних поверхностей технологических зданий, покрытий проездов и площадок осуществляется механическая и вакуумная уборка угольных осадков.

Складирование угля осуществляется на открытых угольных складах. Для них предусмотрены свои меры снижения пыления: по их периметру установлены ветро- и пылезащитные экраны высотой до 25 метров. Они позволяют до 75% снизить скорость ветра внутри складов, уменьшить концентрацию пыли, а также до 95% препятствуют выветриванию угольных штабелей с территории склада. Чтобы минимизировать пыление при технологических операциях, 72 водяные пушки периодически прицельно «бьют» по штабелям струями воды.

Для оптимизации работы и обеспечения промышленной и экологической безопасности работа терминала автоматизирована, включая все вспомогательные системы жизнеобеспечения терминала, мощнейшие магнитные сепараторы, дробильные установки, конвейерные и бункерные весы, противопожарную защиту.

Пушки пылеподавления. Фото: пресс-служба ОТЭКО

В общей сумме в системы аспирации и пылеподавления за последние три года ОТЭКО инвестировала около 1 млрд рублей. За чистотой воздуха в Тамани, где расположен навалочный терминал, внимательно следит и общественность, и контролирующие органы. Ежеквартально независимые экологи проводят исследования качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и в близлежащих населенных пунктах.

О том, каким образом проводятся измерения, и об особенностях мониторинга «Комсомолке» рассказала руководитель Азово-Черноморского испытательного центра ФГБУ «ЦЛАТИ ПО ЮФО» Ирина Згарданюк:

«Мы сотрудничаем с ОТЭКО со дня основания предприятия. Исследования проводятся по полной программе наблюдений для получения информации о разовых и среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ. Это позволяет получить цельную картину ситуации».

Водяная пушка прицельно «бьёт» водой по штабелям угля. Фото: пресс-служба ОТЭКО

Ирина Згарданюк уточнила, что исследования проводятся на границе санитарно-защитной зоны, на расстоянии 1000 метров от границы промплощадки предприятия, на границе жилой застройки пос. Волна и ст. Тамань. Такой порядок утвержден планом-графиком лабораторных исследований для постоянного контроля мониторинга качества атмосферного воздуха.

Как рассказали в ОТЭКО, только с начала 2022 года экоаналитические лаборатории – «Волопас», ЦЛАТИ по ЮФО/ по Краснодарскому краю, «Черноморо-Азовская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» проанализировали более 8 149 проб. Образцы воздуха собирали в 16 контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны морских терминалов и в 8 точках контроля в жилой застройке поселка Волна и станицы Тамань. Там же замеряли уровень шумового загрязнения. Пробы морской воды собирали в районе причалов навалочного и наливного терминалов.

За все время проведения мониторинговых исследований превышений предельно-допустимых концентраций по опасным веществам на объектах ОТЭКО не обнаружено.