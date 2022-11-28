Вышел первый трейлер фильма "Чук и Гек. Большое приключение"

Эта картина - яркий образец семейного кино, которого так не хватает на отечественных экранах Фото: кадр из фильма

22 декабря в российский кинопрокат выйдет новая картина известного режиссера Александра Котта ("Брестская крепость", "Охотники за бриллиантами", "Обратная сторона Луны" и др.), снятая по легендарному рассказу Аркадия Гайдара. Эта картина - яркий образец семейного кино, которого так не хватает на отечественных экранах. История о том, как два брата, отчаянно соскучившись по отцу-геологу, который работает в далекой Сибири, вместе с мамой отправляются на рандеву с папой, уже была однажды экранизирована - случилось это почти полвека назад. И вот - новое прочтение знакомого всем нам с детства сюжета.

Трейлер фильма возвращает нас в СССР 30-годов и дает возможность ощутить удивительную, почти сказочную атмосферу придуманного Аркадием Гайдаром мира. Роли неразлучных братьев-сорванцов исполнили Андрей Андреев (Чук) и Юрий Степанов-младший (Гек), родителей мальчуганов сыграли Владимир Вдовиченков и Юлия Снигирь.