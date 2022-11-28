Кличко против Зеленского: в Европе делают ставки на политических фигур разваливающейся Украины

Зеленский обвинил киевскую городскую власть в «профанации» Фото: REUTERS

Немцы уже запасаются свежими польскими колбасками и пивом в ожидании развязки на Украине. Европейские журналисты, что побывали на открытии «Пунктов несокрушимости» (украинские местечки, где всегда должно быть электричество, связь и интернет) в столице «незалежной» успели высмеять киевские власти. Пошли даже колкие заголовки: «экс -боксер VS экс-актер, Кличко против Зеленского, делаем ставки господа».

В ответ офис президента не нашел ничего лучшего, чем фактически в стиле братков из 90-х «наехать» на столичную власть, которую, как всем известно представляет бывший боксер Виталий Кличко. Киевский голова долго не рефлексировал, а выдал: «предстоящая зима для жителей Киева станет самой худшей со времен Второй мировой войны».

Экс-боксер на брошенную перчатку привык отвечать также жестко, так как по-другому не умеет.

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Президент Украины, как экс-актер, будто не заметив мэрского хука продолжал расхваливать «Пункты несокрушимости». Мол, наши 400 (по другим данным 500) «Пунктов несокрушимости» помогут 3 миллионам жителей столицы пережить эту зиму.

На это Кличко возразил: «мы должны готовиться к худшему сценарию». И посоветовал горожанам занимать дома в частном секторе Киева, где есть возможность отапливать жилье дровами. Это вызвало настоящую панику среди тех, кто эти дома оставил и выехал в Европу.

Зеленский тут же и обвинил киевскую городскую власть в «профанации» «Пунктов несокрушимости».

«Профанацию с киевскими «Пунктами несокрушимости» никто никому не простит. Как и ложь в отчетах разного уровня. Прошу относиться серьезнее», - заявил Зеленский украинским СМИ не называя имен. Но все сразу поняли, кому адресуется этот апперкот.

В украинских же СМИ, будто не замечая возни между Зеленским и Кличко, продолжают высмеивать палатки с буржуйками и генераторами, а заодно всю киевскую власть. Комментаторы из-за заграницы (среди которых оказалось множество земляков Кличко) предложили всем горожанам во время первых морозов бежать на Банковую греться под одно одеяло к экс-актеру с экс-боксером.

А ведь еще пару российских ракетных атак на системы энергоснабжения Украины и Зеленскому действительно придется отдать всю свою любовь и тепло украинскому народу, как он в своей перевыборной программе. И избитого политическими пощечинами экс-боксера Кличко украинскому народу, что когда-то резал мирных поляков и белорусов, на ремни явно будет маловато.

Есть сомнения, что украинцы согласятся и дальше согреваться исключительно своими силами или в ходе сноса советских памятников, почетных табличек с домов, царских статуй и бюстов. А вот ждать помощи от Германии и Польши после таких заголовков тоже больше не стоит. Немцы предпочтут польские сосиски под пиво, чем штукатурить «Ахмат- сила!» на колоннах Рейхстага.