Какой букет может убить аллергика, на сколько подорожают авиабилеты к майским и какие ляпы допущены в сериале «Король и Шут»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Дмитрий Пучков: Американцы хотят поджечь Армению и Казахстан также, как Украину (слушать)

2 место. Грузию готовят к столкновению с Россией (слушать)

3 место. К блогерам Валерии и Артему Чекалиным - Лерчек, LER_CHEK нагрянул ОМОН. На чем они заработали деньги (слушать)

4 место. Кашель, слёзы и удушье. Какой букет может убить аллергика (слушать)

5 место. Впервые с 2017 года: скидки на вторичное жилье в Москве составили 5-10% (слушать)

6 место. Против России готовят второй фронт: Грузия нападет на Абхазию, а Украина - на Приднестровье (слушать)

7 место. Авиабилеты на майские уже подорожали в 2 раза. А вырастут в 5 раз (слушать)

8 место. Ляпы в сериале «Король и Шут»: Как жена чуть не поссорила Горшка с Князем (слушать)

9 место. Кто у динозавров уходил в отпуск по уходу за ребенком (слушать)

10 место. «Ледниковому периоду» придумана альтернатива, Барецкий выпускает «Брат-3», а «Модный приговор» возвращается в эфир (слушать)