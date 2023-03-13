«На женских плечах»: как наши мамы, жены и подруги становятся курьерами

Курьерство как подработку и источник основного дохода используют дамы всех возрастов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В журналистике есть такой жанр, как рассказ о женщине в необычной профессии. Машинисты поездов и метро, полярники, космонавты, полицейские — про кого только не писали. А вот про дам-курьеров почему-то забыли.

Конечно, доставлять заказы — это не на Луну летать и не порядок в городе охранять. Но согласитесь, если вы закажете пиццу или продукты из супермаркета и в дверь вдруг позвонит девушка-курьер, ваши брови хоть на секунду, да взлетят вверх удивленно. А почему так — поди разберись. Вроде профессию курьера нельзя назвать чисто мужской — даже статистика это подтверждает. Но при виде дамы с коробом за плечами внутренний голос все равно начинает сыпать вопросами: «Как она весь день на ногах выдерживает? А силы потом на дом и семью остаются? Почему она вообще пошла в курьеры?»

Мы решили задать эти вопросы самим девушкам-курьерам. И собрали 5 историй из разных городов России.

ВЕТЕРАН ПОЛИЦИИ И БУДУЩИЙ ПСИХОЛОГ: В ДОСТАВКЕ НАШЛА «ВРЕМЯ НА СЕБЯ»

Елизавета Иванова пять лет назад переехала в Екатеринбург из Кургана. Раньше она служила в полиции, вышла на пенсию в звании майора. В уральской столице начала работать риелтором. Грянула пандемия, продажи недвижимости упали. Дочь Елизаветы посоветовала ей попробовать себя в роли курьера: она сама так подрабатывала в Санкт-Петербурге.

— И сразу удалось решить финансовые вопросы. Даже больше: курьерство очень неплохо закрывает их уже два года. Я беру заказы в Яндекс Доставке. Пока была риелтором, постоянно голова болела: где найти клиентов, как продать объект? Телефон разрывался с утра до вечера семь дней в неделю. Теперь ни начальства, ни установленных планов, ни жесткого графика. Отработала, получила деньги, поехала домой сыном заниматься — ему 15 лет. Еще после смены обязательно выделяю время, чтобы что-то мастерить — хобби такое. Получаю второе высшее образование психолога. Учеба удобно ложится на график, который я сама себе определила в доставке.

Курьером Елизавета пошла по совету дочери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елизавета рассказывает: больше всего ей нравятся заказы на доставку автозапчастей.

— Потому что в автосервисах всегда мужчины: все загрузят, да еще и комплимент сделают. Я, конечно, и сама могу тяжелое донести — 20 лет службы в полиции, физическая подготовка сохранилась. Но заметила, что мужчинам нравится помогать дамам. Они, когда видят, что на заказ женщина назначена, всегда встречают и предлагают помощь.

За смену Елизавета старается выполнять по 15 заказов. Но говорит, что заработок измеряется не только числом поездок. Иной раз один длинный заказ приносит столько же денег, как десяток коротких.

— Повезла из Екатеринбурга в Челябинск ключи от квартиры. Город новый посмотрела, еще и умудрилась несколько доставок выполнить. Приложению же без разницы, где ты живешь: если хочешь, будет присылать заказы в любом месте. В целом курьерство многое изменило в моей жизни: я теперь уделяю гораздо больше времени себе.

ВНЕДОРОЖНИК, ВАЛЕНКИ И «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЧТО-ТО НОВОЕ»

Ангелине Егоровой из Казани 26 лет. После университета работала по специальности: инженером-строителем. А во второй половине дня выходила курьерить.

— Мне больше нравится быть курьером: много двигаешься, каждый день что-то новое. Еще и доходы тут выше, чем по моей профессии. В хороший день — 5–6 тысяч рублей выходит. Выходных почти не беру. Если только ну очень устала, могу среди недели отдохнуть. А когда занятие по душе, от него не устаешь. У меня именно так. Заказы развожу на машине. У меня «Лада Калина», еще есть «Нива»: внедорожник беру, когда на дорогах сложная ситуация.

Лук Ангелины для поездок в суровую зимнюю пору: валенки, внедорожник и обаятельная улыбка.

За смену Ангелина выполняет до 30 заказов. Это очень высокий темп даже для мегаполиса.

— Самая захватывающая доставка у меня была в «Свияжские холмы» (город-курорт, который называют «спортивным сердцем Татарстана». — Ред.). На улице метель, температура под -30 градусов. Хорошо, что была на «Ниве», а на ногах — валенки. Дороги не боялась, наоборот, предвкушала поездку. Нашла в поисковиках картинки, как там красиво, и поехала. В «Свияжских холмах» попала в какую-то сказку: деревья в инее, мороз. Тогда я везла пиццу из ресторана для компании, которая отдыхала на курорте. Вот они удивились, когда еду им доставила девушка-курьер, да еще в такую погоду.

Больше всего Ангелина любит доставлять заказы из цветочных лавок. Такие «посылки» дарят получателям двойную радость — а это и курьеру видеть приятно. Вообще к Ангелине и ее коллегам в Казани относятся с уважением. Даже подчас хмурые консьержи приветливо здороваются. И конечно, к хрупкой девушке с сумкой за плечами регулярно подходят знакомиться молодые люди. Но та непреклонна:

— Я тороплюсь, у меня заказ! Всему свое время и место должно быть. Девушки-курьеры — такие же профессионалы: доставляют наравне с парнями, а может, и лучше!

УШЛА ИЗ БАНКА, ЧТОБ ПЕРЕЗАГРУЗИТЬСЯ

— Ого, девушка! Еще и такая маленькая! — именно такими словами клиенты часто приветствуют Анастасию Михееву из Москвы.

29-летняя жительница столицы не обижается: понимает, что курьеров таких «изящных пропорций» (рост Анастасии — 152 сантиметра) и правда встретишь нечасто.

Проработав с ВИП-клиентами в банке, Настя решила: нужно попробовать что-то кардинально другое и пошла в доставку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В профессию Анастасия пришла в мае прошлого года. Сначала доставка была подработкой. По будням девушка работала в банке — специалистом по обслуживанию премиальных клиентов. Говорит, платили очень хорошо. Но за семь лет устала, захотелось перемен.

— В доставке доходы не упали. Иной раз даже больше выходит. А еще интересно. Помню первую смену: волнение, на телефоне всплывают какие-то уведомления… Куда ехать, какой заказ?! Уже через день привыкла. Сейчас за смену могу спокойно «настрелять» заказов 15.

Анастасия рассказывает, что в Москве через Яндекс Доставку, где она берет заказы, чаще всего передают какие-то личные вещи: ключи, документы, одежду.

Анастасия всю жизнь занимается спортом, поэтому в новой «жизни в движении» не видит ничего сложного.

— Главное, чтоб была удобная обувь — мои любимые кроссовки. По туфлям и каблукам не скучаю. На прошлой работе приходилось тщательно подбирать гардероб, в доставке с этим проще. Вообще, эта свобода — и в графике, и во многих других аспектах — очень привлекает. Я бы сказала, что курьерство помогло мне «перезагрузиться» после банка. Я развожу заказы по будням, по 8–9 часов, а потом еду к детям: у меня их двое.

«НА УЧЕБУ ХОЖУ С ЗАПАСНЫМИ ШТАНАМИ»

Карине Фетисовой из Ростовской области 20 лет. Девушка учится в Краснодаре на инженера-технолога. А после учебы каждый день подрабатывает курьером. Делает до 15 доставок за шесть-восемь часов. Потом мчит домой — готовиться к парам.

— Я развожу заказы на скутере «Ямаха» — арендую его у нашего автопарка. Я в нем единственная девушка-курьер. Водить я научилась еще в детстве — в 13 лет. На права сдала в 17, а потом еще год ждала совершеннолетия, чтобы выдали документы. Скутер — не самый «чистый» вид транспорта. Поэтому на учебу беру запасные штаны. В универе могу ходить в платье, а потом переодеваюсь — и на смену.

Курьерское селфи от Карины.

Чаще всего Карина возит заказы из ресторанов и супермаркетов. К тому, что люди даже заурядные покупки стали поручать курьерам, относится с пониманием.

— Все работают, в городе пробки, на магазины сил не остается. А мы выручаем. Конечно, когда много заказывают, приходится пару ходок до мопеда сделать, но ничего страшного. К курьерам у нас относятся по большей части уважительно. Когда я несу курьерский короб за спиной, лямки могут растянуться. Не раз бывало, что прохожие подходили, поправляли их, предлагали еще какую-то помощь.

Раньше Карина Краснодар знала по верхам. Сейчас же изучила досконально. Говорит, курьерство отлично тренирует память, что очень помогает в учебе.

ИЗ СУПЕРМАРКЕТА — В ДОСТАВКУ: «ХОРОШИЙ ДОХОД И ВСЕГДА УСПЕВАЕШЬ ЗАБРАТЬ РЕБЕНКА ИЗ САДИКА»

Елене Четвериковой из Самары 39 лет. Долгие годы она работала в ретейле: товароведом, кассиром, супервайзером.

— Последний год ушла в доставку. Это работа на себя, тут больше свободы. Каждый заказ — это мини-задачка: как добраться до клиентов максимально быстро и безопасно. А еще можно заработать больше, чем на прежних местах работы, есть возможность уйти по своим делам в течение дня. Например, отвезти и забрать ребенка из садика. Моему младшему сыну Роме три года. Еще удобно, что заработанные деньги могу снять в любой момент. Сейчас я в курьерском парке, который сотрудничает с Яндекс Доставкой.

Елена из Самары по выходным - доставляет, а в будние дни - иногда берет сама у себя отгул. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Елена отдыхает один-два дня в неделю — так она сама решила. Чаще всего в понедельник или вторник. Ведь в выходные всегда много заказов, выходить на линию выгоднее. За смену старается выполнять по 20 заказов — это позволяет получить еще и финансовый бонус.

Больше всего Елена любит доставлять подарки. Для получателя это часто сюрприз, и человек искренне улыбается, начинает спрашивать, от кого презент?

А еще Елена с удовольствием вспоминает необычные чаевые, которыми старались порадовать ее клиенты.

— Мне на чай — в прямом смысле — давали пирожок с картошкой. И угощали горячими мантами.

Собеседница считает, что женщин-курьеров становится больше: только среди знакомых Елены таких уже трое.

— Но люди все еще удивляются, когда к ним приезжает девушка. Еще в моей работе мне нравится, что в Самаре есть неформальное сообщество курьеров — у нас чат. Там люди могут договориться встретиться, выпить кофе. Выручаем друг друга, если кто-то застрял на дороге. Мужчины часто помогают дамам разобраться, почему машина не заводится.