«Голое» платье от звездного дизайнера Алины Герман поразило блогера Алину Левду в новом сезоне шоу «Фея-крёстная» на RUTUBE

7 марта прошел показ первого эпизода нового сезона шоу «Фея-крёстная». Среди гостей мероприятия были замечены популярные блогеры Саша Кабаева, Алина Рюмшина, Анастасия Рагозина, Оля Краснова, рэпер ST и блогер и амбассадор RUTUBE Евгения Искандарова.

«Фея-крёстная» — это оригинальный проект RUTUBE, в котором героиня обращается за помощью к команде профессиональных фей, чтобы создать невероятный и эксклюзивный образ для особенного мероприятия. Во втором сезоне шоу к ведущей проекта Ассоль присоединились дизайнер по костюмам Алина Герман и визажист Екатерина Бобкова. Алина работала со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, VIP-клиентами, инфлюенсерами и мировыми селебрити: Джонни Деппом, Леди Гагой, Евой Лонгорией. А Екатерина создавала образы для гостей Каннского кинофестиваля и приняла участие в нескольких телешоу в качестве ведущей.

Екатерина Щекочихина, креативный продюсер RUTUBE

«В новом сезоне вас ждут яркие и смелые преображения, секреты высокой моды, советы по макияжу и лайфхаки от Ассоль о том, как быть на высоте на любом мероприятии. Мейковеры – это же не только про внешнее преображение, это еще и про уверенность в себе, про внутренние изменения, которые происходят с девушкой после работы профессиональной команды. Ведущие выступали не только как творцы, но и как своего рода психологи. Это действительно уникальный опыт.».

Ассоль, ведущая шоу «Фея-крёстная»

«Самое важное, чему я научилась во время съемок шоу у участниц: спокойно принимать любую ситуацию, даже если ты не можешь ее контролировать и предвидеть. Чем проще пройдет процесс, тем ярче будет результат. Мне искренне хочется, чтобы каждый из зрителей нашел свое вдохновение в нашем шоу».

Алина Герман, художник по костюму и ведущая шоу «Фея-крёстная»

«Когда я получила предложение принять участие в шоу, без раздумий согласилась, потому что в работе и внутри я ощущаю себя настоящей феей-крестной. Каждый день я творю волшебство: от момента создания эскиза до его воплощения в реальность. Думаю, самое ценное для женщин — это некая общность энергий, когда другие девушки могут посмотреть на тебя со стороны, раскрыть твой потенциал и твою красоту».

Екатерина Бобкова, визажист и ведущая шоу «Фея-крёстная»

«Я люблю людей, вижу их красоту и знаю, как ее показать. Люди консервативны и часто привыкают к одному образу, а иногда достаточно пары движений и все заиграет совершенно по-новому. Поэтому я счастлива присоединиться к проекту «Фея-крёстная», ведь я буду заниматься тем, что искренне люблю — творить волшебство и дарить прекрасное настроение».

В первой же серии ведущим удалось восхитить блогера Алину Левду, создав для нее «голое платье», которое было вручную расшито сотнями осколков зеркал. Смелый, дерзкий и сексуальный наряд поразил всех гостей торжества. При создании платья, Алина Герман вдохновлялась легендарным творением Тома Форда для Дженифер Лопес, в котором она блистала на церемонии вручения Оскара, затмив своим появлением всех остальных гостей мероприятия.

Алина Левда, блогер, героиня первой серии шоу «Фея-крёстная»

«Мой наряд получился как настоящий диско-шар, он сиял и светился, мои подруги подходили и поправляли свою помаду в отражениях от платья, именно о таком образе я и мечтала! А еще именно в нём я отыграла свой первый диджей-сет для большой аудитории. Я уверена, что шоу «Фея-крёстная» будет мегапопулярным на RUTUBE. Надеюсь, что каждая участница получит тот самый результат, который принесет ей настоящий восторг».

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