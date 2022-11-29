Принц Уильям отказался встречаться с братом Гарри во время своего визита в США

Отношения между братьями переживают не лучший период. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стало известно, что принц Уэльский и его супруга Кейт Мидлтон не планируют встречаться со своими родственниками во время предстоящего визита в США. При этом принц Гарри и Меган Маркл будут находиться неподалеку.

Принц Уильям и его жена Кейт Мидлтон на этой неделе планируют посетить США, чтобы принять участие в ряде мероприятий в Бостоне. Также у четы наследника британского престола запланирован ряд встреч на американской земле в ходе трехдневного визита.

А вот принца Гарри и его супруги Меган Маркл в списке особ, с которыми планируют встречаться принц и принцесса Уэльские, нет.

Гарри и Меган будут находиться относительно недалеко от своих королевских родственников – беглые герцог и герцогиня Сассекские в это же время приедут в Бостон на вручение награды «Пульс надежды» от фонда Джона Кеннеди.

Не исключено, что нежелание принца Уильяма видеть своего брата в немалой степени связано именно с этой наградой, поскольку вручается она за «борьбу с расизмом в королевской семье».

Ранее стало известно, что Меган Маркл просила свою невестку Кейт Миддлтон принять участие в одном из ее подкастов, на что так и не получила ответа, хотя с похорон королевы Елизаветы II, во время которых произошел разговор, прошло уже немало времени.