В «Чёрную пятницу» россияне налегли на сладости, колбасу и сыр

В тройку категорий товаров, ставших лидерами по росту продаж, вошли: кондитерские изделия (+23,6%), мясная гастрономия (колбасы, сосиски, деликатесы; +21,6%) и сыры (+19,8%).

Также отмечен рост продаж по следующим категориям: масложировые продукты (сливочное масло, маргарин, майонез; +17,5%), молочная гастрономия (молоко, кефир, йогурты; +15,5%), корма для животных (+13,8%), птица и изделия из птицы (+13%), яйца (+10,6%), фрукты (+9,7%) и овощи (+7,5%).

Если говорить о том, какие товары отдельных категорий покупали чаще всего, то тройки лидеров выглядят так.

• Безалкогольные напитки: Cool Cola и Cool Cola Zero 1,5 л, а также Adrenalin 1,5 л.

• Кондитерские изделия: шоколад Milka молочный с цельным фундуком, карамель Chupa Chups и печенье «Юбилейное традиционное».

• Товары для уборки: моющее средство Mr.Propper, дезинфицирующее средство для туалета Cillit Bang и средство для мытья посуды Fairy.

• Товары для гигиены: жидкое мыло с антибактериальным эффектом Aura Bio и туалетная бумага Papia с разными ароматами.

Безоговорочными лидерами по частоте приобретения среди всего акционного ассортимента стали молоко стерилизованное «М» 3,2%, мандарины и сыр «Брест-Литовск классический»г.

Количество заказов, сделанных пользователями сервиса доставки «Пятёрочка» в период действия акций к «чёрной пятнице», выросло на 11,8%, количество заказанных товаров – на 13,0%, а средний чек увеличился на 1,4%.

Аналитики компании отмечают, что в целом результаты акций совпали с ожиданиями и по некоторым параметрам превзошли их, ажиотажного спроса на отдельные группы товаров не замечено. Выделяющиеся на общем фоне показатели роста продаж товаров лидирующих категорий (кондитерские изделия, мясная гастрономия, сыры и отчасти масложировые продукты) вызваны в первую очередь приближающимися новогодними праздниками: пользуясь снижением цен, покупатели заранее приобрели часть продуктов для новогоднего стола.