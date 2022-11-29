Чиновников гонят в соцсети, а иноагентом можно стать и без получения денег – какие законы заработают 1 декабря

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые заработают с декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые заработают с декабря. Самое главное, по мнению парламентария, - это защита прав детей.

С 1 числа ребята, живущие в опекунской семье, смогут ходить в один сад или одну школу. Раньше муниципалы нередко отправляли детей в разные заведения, и опекунам каждое утро приходилось развозить чад по нескольким детсадам и школам. Право учиться вместе было только у родных братьев и сестер.

- Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огромную ответственность. Задача государства — создавать благоприятные условия для таких семей и помогать им, — заявил Володин.

А какие еще законы мы получим?

ЧИНОВНИКИ В СОЦСЕТЯХ

Теперь министерствам, муниципалам, судам и другим госконторам положено вести свои официальные страницы в соцсетях. Правительство дало на выбор две: «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Чиновники должны выкладывать там отчеты о своей работе, комментарии и телефоны справочных служб. Пока похоже, что в соцсетях просто появятся дубли официальных сайтов ведомств. Потому что нигде в законе не написано, что люди смогут через соцсети обращаться к служащим. То есть, это будет односторонняя связь.

ИНОАГЕНТ ЗА ПОДДЕРЖКУ

Раньше иноагентом человека или фирму могли признать только за получение денег из-за рубежа. Теперь этот статус фактически можно получить просто за общение с иностранцами.

В законе появился новый пункт об «иностранном влиянии». Если «иностранный источник» оказывает «поддержку» кому-то в России, этого достаточно, чтобы стать иноагентом. «Поддержка» - это получение денег, «организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах».

Чтобы всех не признали иноагентами по этим расплывчатым формулировкам, сразу сделаны исключения. Иммунитет у органов власти, госкомпаний, религиозных организаций, политических партий и других официальных объединений.

Сразу же дана инструкция, как выйти из иноагентов. Нужно год не делать того, за что попал в реестр.

Иноагентам с 1 декабря запрещено проводить антикоррупционные экспертизы, организовывать публичные мероприятия, преподавать, просвещать детей.

БОЛЬШЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУСЛУГ

Портал Госуслуг продолжает расти. Вот, что еще через него можно будет сделать:

- Записаться на техосмотр трактора или строительной техники.

- Прием деклараций НДФЛ (раньше только через сайт налоговой).

- Полить разные лицензии и разрешения.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОДРАБОТКА

Вузы теперь могут создавать у себя учебно-производственные комплексы. В первую очередь, они нужны для профессионального обучения студентов. Но в законе допускается, что выпускники смогут там временно «производить товары, выполнять работы и оказывать услуги». Главное, чтобы вчерашние студенты работали по специальности.