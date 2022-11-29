Турция заявила о желании тренировать своих космонавтов в России

Глава Космического агентства Турции Сердар Йылдырым заявил, что его страна ни в коем случае «не упустит поезд», который мчится в космическое будущее. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На международной сельскохозяйственной выставке GrowTech, которая прошла в Анталье в конце прошлой неделе, как ни странно, одной из главных стала космическая тема. Речь шла в том числе о выращивании продуктов на орбите. А для «Комсомольской правды» это дало возможность взять интервью у главы Космического агентства Турции Сердара Йылдырыма. Он заявил, что его страна ни в коем случае «не упустит поезд», который мчится в космическое будущее, потому что «за опоздание на него придётся расплачиваться будущим поколениям».

- Готовить почву для развития агротехнологий в космосе нужно уже сейчас. Ожидается, что до 2030 года в космосе будут существовать около десяти биотехнологических станций - сегодня особенно китайцы этим занимаются. Турция тоже подала заявку на участие в проектах. Исследования помогут и разнообразить производство продуктов питания в условиях изменения климата и проблем с водой на нашей планете.

- Турция громко заявила о своих амбициях в космосе. Реализуются ли сейчас какие-то конкретные проекты?

- Наше агентство получило около 50 предложений по биологическим экспериментам в космосе, планируем выбрать из них 3-4. Конечно, нужны немалые инвестиции, и каждая страна, понимая важность таких исследований, инвестирует в них, сколько может. В любом случае, космические исследования помогают земным технологиям – особенно в вопросе экономии воды, недостатка или бедности почв.

- Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна отправит в космос турецких космонавтов. Как идет сотрудничество с Россией в этом плане?

- С момента создания нашего агентства у нас прекрасные отношения с Роскосмосом. Дмитрий Рогозин приезжал сюда, я был в Москве. Вы знаете, что идею отправить гражданина Турции в космос первый предложил как раз Роскосмос. Мы как государственная структура должны подобные вещи проводить через тендеры и работать с теми, кто предложил лучшие условия. Мы провели тендер, в котором участвовали три организации из России и США. Американская компания Axiom Space предложила лучшие условия, и контракт был подписан с ними. Двое наших будущих космонавта отправятся для обучения в США в январе 2023 года. Начинаем с двоих, но ведь будет и продолжение. Я ездил в Центр подготовки космонавтов недалеко от Москвы и видел ваши тренировочные центры. Мы хотим тренироваться там и будем это делать.

- Когда?

- К большому сожалению, из-за военных действий на Украине наше сотрудничество с Россией немного приостановилось, но мы продолжаем работать над соглашением с РФ в сфере космического сотрудничества, сейчас полученное из России предложение изучает наш МИД. В этом соглашении широчайший спектр работ – от запуска аппаратов в космос и строительства космодромов до спутниковых и земных систем. Нужно немного подождать, когда изменятся существующие условия.