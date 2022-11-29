В районах СВО Росгвардия проводит адресные мероприятия

В домах мирных граждан обнаружены тайники с оружием, бомбами и беспилотниками

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых на территории Троицкого района Луганской Народной Республики спецназовцы Росгвардии совместно с сотрудниками МВД ЛНР и военнослужащими военной контрразведки провели специальные адресные мероприятия, в ходе которых досмотрено почти 90 домовладений.

«Росгвардейцы проверили документы 170 граждан, 16 из которых задержаны за оказание содействия ВСУ. Сотрудники спецподразделений изъяли огнестрельное оружие, гранаты, беспилотные летательные аппараты квадрокоптерного типа, средства фотофиксации передвижения войск, а также электронные носители информации с координатами и районами сосредоточения российских военных», - сообщает пресс-служба Росгвардии.

В это время в Херсонской области бойцы полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ, ОМОН «АХМАТ-1» Управления Росгвардии по ЧР совместно с батальоном «Юг» Грозненского соединения Росгвардии обнаружили десятки тайников, в которых бандиты припрятали пулеметы, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатометам и многое другое.

«При этом бойцы выполняют свою работу предельно корректно по отношению к гражданскому населению. Люди рады нашим бойцам и поэтому необходимо оправдать их доверие и надежды. Пусть будут уверены в том, что находятся под надежной защитой отважных сыновей чеченского народа», - заявил в своем паблике глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.