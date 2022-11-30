Эти «фонарики» горят и подсвечивают

Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике «Норникеля», реализовывающая проекты HR с целью обеспечения стратегических целей компании. Фото: предоставлено «ПАО «ГМК «Норильский Никель»

К кинотеатру «Художественный» в будний день спешили нарядно одетые и ухоженные женщины. Кто-то из прохожих заметил: «Откуда в одном месте столько красивых дам...» Добавим – успешных.

На форуме Woman Who Matters собрались те, кто умеет справляться с вызовами времени и блестяще знает свое дело. Предприниматели и представители крупных российских компаний обсуждали проекты, созданные для женщин при участии женщин, говорили о преодолении себя, о том, как восполнять энергию, делились опытом.

Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике «Норникеля», реализовывающая проекты HR с целью обеспечения стратегических целей компании:

- Это мероприятие для нас – одно из большого количества событий, которые мы используем для продвижения женской повестки. За горно-металлургической отраслью установилось мнение, что это сугубо мужская отрасль, где работают сильные, мужественные горняки. Якобы женщины точно не там. Однако в нашей компании работает больше 25 тысяч представительниц прекрасного пола. Все они талантливые, яркие, постоянно занимающиеся саморазвитием люди. Более того, мы с удовольствием принимаем на работу девушек, если они профессиональны и стремятся учиться.

Форум - место для деловых знакомств и обмена опытом. Фото: Евгений ГРЕБЕННИКОВ

Конечно, с того момента, когда горная металлургия была представлена отбойными молотками и шахтерами, работающими в исключительно тяжелых нечеловеческих условиях, отрасль превратилась в современную цифровую интересную и полную возможностей для развития. Поскольку се йчас мы активно внедряем цифровизацию производственного процесса, грядет и разворачивается индустрия 4.0, возможностей для роста и развития становится еще больше. Технологии помогли модернизировать отрасль, сделать ее доступной для профессионалов без привязки к полу. Наши женщины работают и руководителями, и рядовыми сотрудниками. Для тех, кто хочет двигаться вперед – масса возможностей. И было бы непростительно пренебрегать таким потенциалом. Поэтому некоторое время назад совместно с другими металлургическими компаниями учредили Ассоцицию Woman in mining («Женщина в горнодобывающей промышленности»), которая призвана популяризировать профессии такого рода для женщин, поощрять лучших, строить культуру отношения к лидерству и профессии без привязки к гендеру.

Изюминкой работы всей Ассоциации является ежегодная премия «Талантливая женщина в горно-металлургической отрасли», куда в этом году было подано более 380 заявок, 12 сотрудниц «Норникеля» стали победителями в разных номинациях. Это праздник, когда мы можем не говорить о показателях эффективности или сложных вопросах и проблемах. Это праздник. когда мы благодарим друг друга, когда мы отдаем должное успешным женщинам, которые вкладывают сердце и душу, чтобы их предприятие становилось успешнее, готовы делиться опытом в номинациях «Лучший наставник», «Новатор года», «Прорыв года». В номинациях нашло отражение все, что связано с деятельностью предприятия. Мы выбираем лучших женщин с точки зрения профессионального жюри. Каждая такая победительница привозит в организацию успех и мотивацию для других.

Где еще найти столько красавиц вместе. Фото: Евгений ГРЕБЕННИКОВ

...В ГМК «Норильский никель» большое количество предприятий в Красноярске, Норильске, Мончегорске, транспортные предприятия в Мурманске, в Дудинске, главный офис расположен в Москве, есть санаторий «Заполярье» в Сочи. И везде трудятся женщины. Средний возраст женщины-руководителя 35 лет. Таких более 3.5 тысяч. Одна из победительниц этого года работает флотатором на горно-обогатительной фабрике, у нее пятеро детей, она еще и вокалом успевает заниматься. И таких увлеченных и разносторонних женщин в компании очень много.

- Когда человек гармоничен и самодостаточен, тогда все и везде получается – и в деле, и в социльной сфере, и в личной жизни, - уверена Дарья Крячкова. - Я тоже очень люблю свою работу и свою семью. Это дает мне силы, чтобы добиваться успеха. Наша компания многое делает в поддержку женщин, помимо оплачиваемых отпусков, гибких графиков для офисного персонала, когда это возможно, особенно для молодых мамочек, четырехмесячные больничные оплачиваются по-среднему, ждем всегда всех из декретных отпусков. Женщине мы можем помочь признанием, сказать нашим женщинам, что вы лучшие, что мы ими гордимся и ценим их, и сделаем для них все, чтобы они могли сиять, как бриллиант.

Материнство делу не помеха, а залог успеха. Фото: Евгений ГРЕБЕННИКОВ

Про вызовы

На одной из сессий Форума прозвучало, что единственный вызов, который ты не можешь отклонить, как в телефоне, это вызов к себе. Проигнорировать обращение к себе – это значит прожить не свою жизнь. На такое ни одна из женщин в зале не согласилась бы, да и не согласилась.

- Слово «вызов» ассоциируется с чем-то тяжелым, что ты несешь на плечах, сгибаясь с каждым днем все ниже и ниже, - говорит со сцены Дарья Крячкова. - Мне бы не хотелось, чтобы мы про это так думали, потому что каждая новая история – это всегда нечто интересное, что дает энергию. Преодолевая очередной этап, ты говоришь об этом с гордостью.

Когда десять лет назад в «Норникеле» мы начинали трансформацию многих кадровых процессов, перед нами была поставлена задача, чтобы компания вошла в топ-3 среди работодателей страны. В то время мало кто из соискателей спешил в компанию. Но мы поработали и стали впоследствии лидером среди предприятий отрасли по итогам ряда авторитетных рейтингов, в том числе Форбс. Поставленная задача повлекла за собой многие процессы усовершенствования. Это значительно преобразило репутацию компании и помогло вывести ее на совершенно другой уровень.

Они еще и счастливые. Фото: Евгений ГРЕБЕННИКОВ

Евгения Тюрикова, руководитель Sberbank Private Banking, мать пятерых детей:

- Вызов для меня – это делать то, что вы не делали никогда, и достигать результата. Сложно бросить вызов самой себе, потому что сложно сказать себе правду. Сейчас я учусь стоять на голове. На руках уже научилась. Однако сейчас это делает весь мир, поэтому мы учимся все вместе.

Анна Макуха, глава первого и единственного в Заполярье эндаументфонда «Наш Норильск»:

«Мой девиз по жизни «вместе мы сила». На Севере без поддержки замерзнешь. Наш фонд создает дополнительный источник финансирования для полезных, важных социальных проектов на территории Норильска и Таймыра. В рамках женского комньюнити возник проект «Сохрани семью», и в некоторых городах Ставропольского края были открыты «Школы отношений».

А еще стоит осознать: в нас самих есть 80% всех знаний и умений. Поэтому так важно прислушиваться к себе. И только 20 % информации и умений мы получаем извне – от учителей, коучей, тренировок».

Филипп Гузенюк, личный коуч лидеров команд из списка Форбс, основатель компании «Счастье в деятельности»:

«Есть лидеры-пылесосы, а есть лидеры-фонарики. Пылесосы требуют. Фонарики подсвечивают позитивную перспективу. Очень важно, чтобы у компании был ближний свет, средний и дальний».

По данным исследований за период с 1954 по 2019 годы, люди сейчас находятся на пике выгорания и стресса. Ученые-физиологи утверждают, что это беспрецедентно.

Однако женщины на Форуме делом своим горят, но не выгорают и «подсвечивают» перспективы другим, потому что занимаются только тем, что нравится.