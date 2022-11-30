Приборы для домашнего комфорта!

Фото предоставлены пресс-службой брендов Hyundai и Starwind

Телевизоры QLED Hyundai:

Устройте киномарафон, пока за окном бушует метель! Самое время собраться вместе с близкими и провести уютный вечер за просмотром любимых фильмов, а телевизор QLED Hyundai, с эффектом полного погружения, возьмет на себя незабываемые эмоции от впечатляющей реалистичности изображения и объемного звука. Телевизоры представлены с 50 и 55 дюймовой диагональю экрана, остается только выбрать подходящую именно вам. Устройства поддерживают технологию Smart TV на платформе Android TV, достаточно нажать кнопку Google Assistant на пульте и задать вопрос или команду. К вашим услугам более полумиллиона фильмов и шоу, индивидуальные рекомендации по подбору контента, доступ к системе Умный дом и другие опции. Останется только выбрать фильм и насладиться семейным просмотром.

Фото предоставлены пресс-службой брендов Hyundai и Starwind

Пылесос-робот Starwind SRV4570:

С роботом-пылесосом Starwind SRV4570 можно позабыть о ежедневном поддержании чистоты дома. Управлять им можно с помощью пульта ДУ или через мобильное приложение после синхронизации со смартфоном. Робот сам быстро и качественно проведет влажную и сухую уборку благодаря 6 режимам работы и мощности всасывания—15 Вт. В конструкции предусмотрен пылесборник объемом 300 мл, которого хватает для помещения площадью до 50 кв.м. Робот-пылесос работает на одном заряде в течение 110 минут и восполняет батарею за 240–300 минут. В комплектацию входят 4 насадки в виде боковых щеточек, которые собирают пыль и мелкий мусор.

Фото предоставлены пресс-службой брендов Hyundai и Starwind

Духовой шкаф Hyundai HEO 6647 IX:

Пришло время для вкусной выпечки, которая наполнит дом приятным ароматом. Верным помощником в приготовлении изысканных блюд станет духовой шкаф Hyundai HEO 6647 IX, оборудованный 8 режимами работы и функциями конвекции и разморозки. Тёмный оттенок модели гармонично впишется в интерьер любой кухни, благодаря независимому типу установки ему найдется место на любой высоте кухонного гарнитура. Объем внутренней камеры в 68 литров позволит запечь мясо, рыбу и даже создать несколько видов бисквита для праздничного торта. Регулировать температуру, выставить таймер и отслеживать выбранный режим можно с помощью сенсорной панели и информативного дисплея.

Фото предоставлены пресс-службой брендов Hyundai и Starwind

Увлажнитель воздуха Starwind SHC2310:

В зимнее время года очень важно поддерживать оптимальный уровень влажности в 40-60% как дома, так и в офисе. В помещениях воздух становится более сухим, пониженная влажность может сказаться неблагоприятно на здоровье, приводить к сухости кожи и влиять на сон. Создать правильный микроклимат поможет ультразвуковой увлажнитель воздуха Starwind SHC2310. У модели предусмотрен удобный верхний залив, в любой момент можно снять верхнюю крышку и долить воду в резервуар. Объем резервуара 3 литра, этого достаточно для 11 часов беспрерывной работы. А световая индикация проинформирует о включении увлажнителя или низком уровне воды, а если вода в резервуаре закончится – увлажнитель автоматически выключится.

Фото предоставлены пресс-службой брендов Hyundai и Starwind

Оставьте все рутинные дела по дому умным помощникам и уделите время себе и близким!