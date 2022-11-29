Санкции не повлияли: доходы федерального бюджета оказались выше, чем в прошлом году

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Доходы федеральной казны в этом году оказались на 10% выше, чем в прошлом и достигли 20 трлн. рублей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник.

Как отметил премьер, расходы федерального бюджета за эти 9 месяцев тоже увеличились - на 5,5%. По словам Мишустина, это связано с ростом различных социальных выплат.

И еще одна оптимистичная цифра: внешний госдолг России сократился на четверть.

- Это снижает зависимость от иностранного капитала, обеспечивает сбалансированность бюджетной системы, - пояснил премьер и поставил перед кабмином новые задачи, а именно: сконцентрироваться на возвращении к устойчивому развитию экономики. При этом Мишустин призвал чиновников неукоснительно соблюдать финансовую и налоговую дисциплины.

Как отметил премьер, санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность. Не сказались западные ограничения и на исполнении федерального бюджета за этот год.

- До итогам 9 месяцев федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,2% ВВП или более 200 млрд рублей, - доложил глава Минфина Антон Силуанов.

Он пояснил, что рост доходов произошел в основном за счет нефтегазовых доходов. Они увеличились более чем на 37%.