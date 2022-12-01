1 декабря — День борьбы со СПИДОМ

Что каждый из нас должен знать о своем иммунитете?

1 декабря отмечается Международный день борьбы со СПИДом. Он учрежден ВОЗ в 1988 году для того, чтобы по всему миру люди были осведомлены об опасности этого заболевания и о том, как его избежать. Также эта дата — день памяти жертв СПИДа. Многие государственные, общественные и медицинские организации по всему миру в этот день проводят просветительские и диагностические мероприятия. В 1996 году начала функционировать Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) — эта организация взяла на себя планирование и продвижение Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Первый случай заболевания был зарегистрирован в 1981 году, а в 1982-м оно получило название СПИД. Аббревиатура расшифровывается как «синдром приобретенного иммунного дефицита». Как понятно из названия, при этой болезни человек практически лишается иммунной защиты и уязвим для любой мимолетной инфекции — рядовой насморк становится смертельным. Как это выглядит на клеточном уровне? В крови критически падает число лимфоцитов, которые отвечают за иммунитет. СПИД — конечная стадия ВИЧ-инфекции.

Основные пути заражения ВИЧ и СПИДом — незащищенные половые контакты, внутривенные инъекции нестерильной иглой, а также грудное вскармливание, при котором вирус передается от матери ребенку. Заражение происходит при попадании биологических жидкостей на слизистые оболочки тела. Бытовым путем «подцепить» ВИЧ нельзя — этот вирус вне человеческого организма быстро гибнет, чувствителен к воздействию температур от 56 градусов и выше. Что нужно знать о ВИЧ — в нашей инфографике.

К сожалению, ВИЧ и СПИД — те состояния, профилактикой которых не может служить здоровое питание. Но сбалансированный рацион является важнейшим фактором формирования иммунитета. Соблюдая перечисленные выше правила в сочетании с правильным питанием, вы будете надежно защищены от «чумы ХХ века». Ведь за иммунитет в первую очередь отвечают антитела — вещества, противостоящие пагубному влиянию вирусов и бактерий. А их организм синтезирует из пищи, прежде всего из белковой. Вот почему не рекомендуется полный отказ от мяса, птицы, рыбы, яиц, морепродуктов и других полноценных источников белка.

Иммунитет бывает двух видов — врожденный и приобретенный. Если врожденный зависит от генетики, то приобретенный мы во многом формируем сами. Здоровое питание играет здесь огромную роль. Недостаток движения, перекусы на бегу и плотные ужины, когда организм стремится разом восполнить потраченную за день энергию, — все эти факторы могут пробудить врожденную склонность к тем или иным заболеваниям, которые в иных условиях не дали бы о себе знать.

Напомним 12 принципов правильного питания, которые помогут всегда поддерживать иммунную систему в здоровом состоянии.

1. Частота. Одно из главных правил правильного питания — необходимо есть несколько раз в день, желательно не менее трех-пяти раз, но небольшими порциями и в одно и то же время.

2. Разнообразие. Питание должно быть разнообразным и не слишком экстравагантным. Количество жирной, жареной, острой и соленой пищи придется ограничить. Человеческому организму для нормального функционирования нужно огромное количество биологически активных веществ, и они обязательно должны присутствовать в вашем рационе.

3. Постепенность. Сразу отказаться от привычного режима питания сложно, поэтому включайте «здоровые» продукты в свой рацион постепенно. Купите себе или подарите своей девушке (жене, маме, бабушке, соседу — нужное подчеркнуть) пароварку. Она сохранит все полезные вещества, содержащиеся в продуктах, и при этом оградит вас от жиров. Также следует сократить потребление соли и сахара.

4. Энергетический баланс. Еда должна восполнять энергетические траты человека. Изучите таблицу калорийности продуктов и посчитайте свои энергозатраты за день.

5. Завтрак обязателен. Он должен быть полноценным и разнообразным, кофе и бутербродов с сыром явно недостаточно. Наилучший вариант — вернуться в детство к овсянке или гречке, что кому по вкусу. Если с утра времени нет, да и некому готовить, можно перекусить бананом, яблоком или йогуртом. Хорошо съесть яйцо всмятку или омлет и вместо кофе выпить чашку свежезаваренного чая.

6. Питайтесь по графику. На работу / на учебу можно захватить пшеничный хлебец, батончик с мюсли, смесь сухофруктов с орехами, яблоко или кусочек сыра. Все это поможет продержаться до обеда в хорошем расположении духа. Тем, кто работает в ночную смену, от приема пищи отказываться нельзя, при этом обязательно надо съесть что-нибудь сладкое (глюкоза поможет организму справиться со стрессовой ситуацией и подпитает засыпающую нервную систему).

7. Разбавляйте рацион. Во время обеда и ужина не забывайте о густых супах, они способствуют лучшему пищеварению и не перегружают желудок. Количество алкоголя необходимо сократить. Пейте сок, чай или минеральную воду без газа. А вот любую газировку нужно исключить. Мнение диетологов — ЛЮБАЯ газировка негативно влияет на желудочно-кишечный тракт.

8. Сладкое не значит полезное. Любителям сладкого посоветуем не злоупотреблять тортами и пирожными с кремом, большим количеством шоколада. Полезен, например, свежий творог с фруктами или ягодами, мармелад, мед. Десерты, кстати, вопреки устоявшемуся мнению, лучше съесть перед основным приемом пищи — это поможет понизить аппетит и убережет от переедания. Лучше баловать себя яблоком, апельсином или бананом в качестве перекуса.

9. Не забудьте о генах. Подбирая продукты, попробуйте углубиться в генеалогию своей семьи. Например, если ваши предки с севера, то рыба и мясные блюда приветствуются в вашей системе питания, а вот с экзотическими фруктами лучше быть аккуратными. Возможно, гены еще не успели «привыкнуть» к такому виду пищи. Что, впрочем, не мешает вам поставить небольшой эксперимент.

10. Фрукты и овощи необходимы. Это одна из основ правильного питания. Они обязательно должны присутствовать в вашем рационе. В них содержатся столь необходимые нашему организму пищевые волокна и витамины. Но не стоит питаться целыми днями одними фруктами и салатами, поскольку это ведет к расстройству желудка и другим проблемам, связанным с процессом пищеварения.

11. Дозируйте жиры. Не отказывайтесь от пищи, содержащей жиры, но отдавайте предпочтение жирам растительного происхождения.

12. Самое главное, соблюдайте умеренность во всем. Здоровье — в ваших руках, вернее, в вашей тарелке здорового питания.

Источник: здоровое – питание.рф