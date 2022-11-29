«Попытка вытеснить Китай из глобальной кооперации может дорого обойтись мировой экономике»: Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на открытии IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума

Фото: пресс-служба Роснефти

Ответственный секретарь Комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин на открытии IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума представил ключевой доклад, посвященный углублению российско-китайского энергетического сотрудничества.

«МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ»

В своем докладе глава «Роснефти» отметил, что на XX съезде Коммунистической партии Китая (КПК) была дана глубокая оценка происходящей сегодня глобальной трансформации.

«Китай вступает в период развития, когда одновременно существуют стратегические шансы, риски и вызовы, появляются неопределённые и труднопредсказуемые факторы – так называемые «черные лебеди» или «серые носороги»», - Игорь Сечин процитировал слова председателя КНР Си Цзиньпина.

Санкции, слом существующего миропорядка, беспрецедентная неопределенность – все это, по выражению руководителя Китая, приводит к «дефициту развития, дефициту управления и дефициту безопасности».

«Нельзя не отметить, что принципиальные оценки процессов, происходящих сегодня в мире, у наших лидеров совпадают», - подчеркнул глава «Роснефти».

Игорь Сечин отметил, что предложенная Си Цзинпином в 2015 году с трибуны ООН идея создания «сообщества единой судьбы человечества», лежащая в основе китайской внешней политики, является достойным ответом на вызовы нарастающей турбулентности.

«Западные оппоненты не могут или не хотят понять великого гуманитарного смысла этой идеи, отвергая концепцию общей судьбы на основании неких идеологических соображений, - считает глава «Роснефти». - Китай просто говорит миру: «мы все в одной лодке». И получается, что КНР работает на объединение человечества, а Запад – на его раскол».

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Глава «Роснефти» отметил, что Китай, как и Россия всегда выступал против односторонних санкций, экономического давления, которое оборачивается корыстным продвижением собственных эгоистических интересов, за универсальное и равное для всех применение норм международного права.

«Тем не менее, мы видим, что КНР подвергается коммерческой дискриминации. Открыто поставлена цель остановить технологическое развитие Китая и предотвратить превращение его в технологическую державу №1», - считает глава «Роснефти». Поэтому неудивительно, что на XX съезде КПК такое внимание уделялось безопасности, которая становится политическим приоритетом.

Если же говорить об экономике – это, во-первых, ресурсная безопасность (наличие резервов, надежных источников снабжения ресурсами, контроль и безопасность всей логистики поставок) и, во-вторых, это восстановление насильственно разрушаемых технологических цепочек.

«Попытка вытеснить Китай из ключевых областей глобальной кооперации может дорого обойтись всей мировой экономике, бумерангом ударив по самим инициаторам этих процессов», - отметил Игорь Сечин.

Фото: пресс-служба Роснефти

ПОЛЮС СТАБИЛЬНОСТИ И РОСТА

На фоне мирового энергетического кризиса торгово-экономические взаимоотношения России и Китая представляют собой полюс стабильности и роста, считает глава «Роснефти». Управленец отметил, что по итогам 2021 года Китай занял первое место в списке торговых партнеров России. За 10 месяцев текущего года товарооборот России и Китая достиг 153,9 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении на 33%.

«При сохранении темпов, по итогам этого года товарооборот может достигнуть рекордной отметки в 180-190 млрд долларов. Можно ожидать, что поставленная задача по достижению 200 млрд долларов товарооборота будут выполнена даже раньше намеченного срока - 2024 года», - сказал Игорь Сечин.

Развитие торговли и увеличение товарооборота привели к существенному росту объемов расчетов в национальных валютах, о необходимости чего мы не раз говорилось на предыдущих форумах, отметил глава «Роснефти». Так, среднедневной объем торгов в паре юань/рубль на Московской бирже вырос с 2 млрд рублей в начале года до 90 млрд рублей в октябре (в 45 раз!), превысив среднедневной объем торгов в паре рубль/доллар.

Игорь Сечин напомнил, что «Роснефть» в 2022 году разместила выпуск облигаций в юанях на 15 млрд. «По оценкам банковских аналитиков, это – крупнейшее рыночное корпоративное размещение облигаций на российском рынке за всю его историю», - отметил глава «Роснефти».

Игорь Сечин подчеркнул, что расчеты по внешнеэкономическим контрактам, прежде всего на поставки энергетических товаров, были оперативно адаптированы к новым условиям. «Считаю важным развивать клиринговые расчеты между Китаем и Россией, к которым могли бы присоединиться затем другие заинтересованные страны – участники ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Наличие независимой системы взаиморасчетов является важной составляющей финансового суверенитета в современном мире», - сказал глава «Роснефти».

ИНТЕГРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Игорь Сечин особо подчеркнул, что стратегическое решение о повороте экономики России на Восток, и, особенно, беспрецедентный уровень сегодняшних отношений двух стран – это результат внутреннего развития и понимания процессов, происходящих в мире, а не следствие давления со стороны Запада.

«Важную роль в стратегическом повороте на Восток традиционно играла «Роснефть». Компания всегда выступала за интегральное сотрудничество с китайскими партнерами по всей технологической цепочке: разведка и добыча, переработка, создание энергогенерации, реализация на потенциальных рынках сбыта, включая реализацию через розничные сети», - сказал Игорь Сечин. Такое сотрудничество предполагает, как правило, обмен долями, создание совместных предприятий, поставки оборудования, технологическое партнёрство.

На данном этапе российские энергетические компании готовы представить предложения китайским партнерам по всем ключевым направлениям такого вертикального партнерства – и в угле, и в газе, и в нефти, электричестве, атомной энергетике.

«Роснефть» остается основным российским поставщиком нефти в КНР, обеспечивая 7% общей потребности китайского рынка в сырье, отметил глава Компании. Общий объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января-октября 2022 года увеличился на 9,5% год к году и составил почти 72 млн тонн. Это чуть меньше, чем поставляет Саудовская Аравия, их результат - 73,8 млн тонн.

Фото: пресс-служба Роснефти

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЭНЕРГЕТИКЕ

Газовая сфера – одно из наиболее перспективных направлений для расширения сотрудничества России и Китая.

«В перспективе китайский газовый рынок будет демонстрировать самые высокие темпы роста в мире. Ожидается, что к 2040 году потребление газа в Китае вырастет почти в 2 раза и превысит 660 млрд куб. метров в год (в настоящее время – 380 млрд куб. метров в год)», - считает глава «Роснефти».

Он отметил, что объемы трубопроводных поставок газа из России в Китай уже в обозримом будущем превысят 100 млрд куб. метров в год. «При этом возможности российской ресурсной базы природного газа существенно превышают эти объемы. Речь идет как о запасах газа Западной Сибири, перенаправляемых с европейского направления, так и об обширной ресурсной базе на Востоке России», - сказал Сечин.

«Только у «Роснефти» запасы газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которые могут быть потенциально поставлены в Китай по трубопроводам, превышают 2 трлн куб. метров», - подчеркнул глава Компании.

По мнению Игоря Сечина не менее перспективным является рост поставок в Китай российского сжиженного природного газа. Сегодня из России в Китай экспортируются сравнительно небольшие объемы СПГ, но в дальнейшем объемы поставок сжиженного природного газа могут стать сопоставимыми с поставками в рамках трубопроводных проектов.

Россия расширяет возможности экспорта угля на восток и инвестирует значительные средства в Восточный полигон железных дорог – БАМ и Транссиб.

«ВОСТОК ОЙЛ» ОБЕСПЕЧИТ НАДЕЖНЫЕ ПОСТАВКИ

Глава «Роснефти» напомнил, что основной проблемой энергетической отрасли является глобальное недоинвестирование в традиционные источники энергии, которое в значительной степени было связано с политизированным и неадекватным внедрением ускоренного «зелёного перехода» и создало риски глобального энергетического дефицита.

«На этом фоне хочу подчеркнуть, что российские компании не снижают уровень инвестиций в новые проекты и технологии»,- сказал Игорь Сечин. Глава «Роснефти» напомнил, что крупнейшим инвестиционным проектом в мире и самым масштабным на территории России является проект «Восток Ойл» на севере Красноярского края.

«Мы планируем, что к 2033 году добыча в рамках проекта достигнет уровня в 115 млн т нефти. Это сопоставимо с 2,5% текущей мировой добычи нефти. Проект предусматривает прямые поставки легкой и низкосернистой нефти по Северному морскому пути. Только в этом году ресурсная база проекта была увеличена на 300 млн т до 6,5 млрд тонн», - сказал Сечин.

«Проект «Восток Ойл» обеспечит долгосрочные надежные и гарантированные поставки энергии для растущих экономик стран Азии и сократит ценовую волатильность, предотвратив резкие колебания цен, которые разрушают стабильность рынка и наносят ущерб всем его участникам»,- сказал Игорь Сечин.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Крупнейший инфраструктурный проект мирового значения, участником которого является Китай, это, безусловно, развитие Северного морского пути и превращение его в одну из главных мировых транспортных артерий, отметил Игорь Сечин. Тенденция на увеличение грузопотока по СМП наблюдается уже не первый год. В 2021 году объём перевозок достиг рекорда, превысив 33,5 млн т, а к 2024 году этот показатель планируется довести уже до 80 млн тонн, отметил Ответственный секретарь Президентской комиссии по ТЭК.

«Сотрудничество России и Китая в Арктике динамично развивается. Мы приветствуем вхождение китайских партнеров в проекты в российской Арктике, в том числе проекты по совместному развитию Северного морского пути и сопутствующей прибрежной инфраструктуры», - сказал Игорь Сечин.

22 ноября 2022 года при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина был спущен на воду атомный ледокол «Якутия» и поднят государственный флаг на атомном ледоколе «Урал». «Обновление атомного ледокольного флота это ключевое условие для дальнейшего развития Северного морского пути»,- считает Игорь Сечин.

В завершении доклада Игорь Сечин подчеркнул, что на фоне радикальных изменений, происходящих в мире, остается неизменным стремление России и Китая к взаимовыгодному партнерству, которое, как справедливо отметил Председатель КНР Си Цзиньпин, создаёт новые возможности для развития во имя формирования сообщества единой судьбы человечества.

БАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Экспертное сообщество весьма позитивно отреагировало на выступление Игоря Сечина.

«Еще на посту вице-премьера РФ у Игоря Сечина сложились хорошие деловые отношения с ведущими государственными чиновниками и руководителями госкорпораций КНР. И, можно сказать, что во многом благодаря личному взаимопониманию энергодиалог двух стран получил такой качественный старт и развитие, - отметил директор Центра политической информации Алексей Мухин. - Сечин и его визави в Китае сумели добиться четкой реализации проекта ВСТО. Всякий раз, когда возникали какие-то вопросы – а это неизбежно, учитывая объем и значимость проекта - они оперативно реагировали и продвигали работу дальше».

Игорю Сечину удалось достичь взаимопонимания в энергетической сфере и наладить взаимовыгодное сотрудничество с КНР.

«Сечин выстроил тесные, рабочие отношения со всеми китайскими чиновниками, ответственными за принятие решений в энергетической политике, - отмечает генеральный директор ИнфоТЭК Терминал Рустам Танкаев. - Итогом стал прорыв в развитии российско-китайского энергетического сотрудничества. Реализован проект строительства Тяньваньской АЭС. Строящиеся в Китае российскими специалистами самые современные реакторы поколения «3+» отличаются повышенной безопасностью, надежностью и мощностью. Китайские партнеры проявляют большой интерес к передовой российской разработке - реактору БН-800 на технологии быстрых нейтронов, которая в перспективе позволит замкнуть ядерный топливный цикл. В угольной сфере организовано эффективное сотрудничество. Налажены поставки электроэнергии из России в северные провинции КНР. Развиваются, и это очень важно, двухсторонние вертикально-интегрированные цепочки в добыче, переработке, транспорте нефти и газа. Китайские строительные и проектные компании стали надежными партнерами по реализации крупных инфраструктурных проектов.

Ярким примером такого сотрудничества, по мнению эксперта, являются созданные «Роснефтью» совместные предприятия с китайскими партнёрами - с Beijing gas ВЧНГ и Sinopec «Удмуртнефть».

Энергетика стала базовой отраслью для роста товарооборота между двумя странами, который по итогам 2022 года достигнет 180-190 млрд долларов, добавляет эксперт.

«Учитывая темпы и масштаб сотрудничества, можно уверенно предположить, что реализация новых энергетических проектов позволит достичь суммы товарооборота в 200 млрд ранее намеченного срока», - резюмирует Рустам Танкаев.