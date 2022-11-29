Журналист «Комсомольской правды» стала лауреатом российского экологического конкурса «Десятилетие восстановления»

С пециальный корреспондент Медиагруппы «Комсомольская правда» Варсегова Наталья и руководитель ВООП Вячеслав Фетисов. Фото: Пресс-служба ВООП

Знакомством с розовым пеликаном начинается заметка о спасении Волго-Ахтубинской поймы, за которую наш спецкор получила премию ВООП. Птичий двор, где живет тот самый пеликан, расположился в самом сердце поймы, там в этом году окончили расчистку русла одного из ериков (проток) и отремонтировали (считай, заново построили) небольшое гидротехническое сооружение. Благодаря таким малым делам и приходит в себя уникальный объект ЮНЕСКО Волго-Ахтубинская пойма, которая в наши дни обретает вторую жизнь.

Победителей конкурса ВООП награждали в день его 98-летия, по праву носящего звание старейшей и самой массовой в нашей стране общественной природоохранной организации. В Российском экологическом конкурсе «Десятилетие восстановления», который проводило Всероссийское общество охраны природы, приняли участие ведущие федеральные и региональные СМИ, блогеры, пресс-службы компаний и предприятий, представители общественных экологических организаций. Главная тема творческого состязания – сохранение и развитие экосистем страны.

- Творческий проект способствовал привлечению внимания общественности, власти и бизнеса к болевым точкам на экологической карте страны, поиску совместных решений существующих проблем, - отметил руководитель ВООП Вячеслав Фетисов. - Социальные сети ВООП стали дискуссионной площадкой, на которой материалы конкурса получили значительный отклик многих неравнодушных граждан, научно-экспертного сообщества.

В составе жюри работали 11 человек – известные журналисты, общественные деятели, экологи. Жюри возглавил председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Александрович Фетисов. В финал вышли самые содержательные, вызвавшие значительный общественный отклик, написанные ярким и эмоциональным языком материалы.

Оргкомитет проекта благодарит всех участников конкурса за проявленный интерес, желание рассказать всей стране об актуальных проблемах сохранения и развития экосистем страны, о людях и компаниях, которые восстанавливают лесные участки, дают новую жизнь родникам и озерам, возрождают парковые и рекреационные экосистемы, спасают и возвращают в естественную среду обитания животных и птиц, вовлекают в природоохранную деятельность тысячи волонтеров.

Фото: Пресс-служба ВООП

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1 место: Валаресо Фултон Францискович

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сюжет «Разрушение вечности»

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корреспондент ВГТРК ГТРК «Марий Эл»

сюжет «Куда исчез "Морской глаз"?»

НОМИНАЦИЯ «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»

1 место: Бедорфас Марина Андреевна

специальный корреспондент АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия»

публикация «Зеленые клоны: как ученые спасают карельскую березу»

2 место: Варсегова Наталья Тебоковна

специальный корреспондент Медиагруппы «Комсомольская правда»

публикация «Репортаж с места событий: спасти Волго-Ахтубинскую пойму»

3 место: Юсупова Нина Михайловна

корреспондент редакции информационно-аналитических программ АНО «Телерадиокомпания «Крым», телеканал «Крым 24»

сюжет «Ойбурское озеро в Сакском районе стало особо охраняемой природной территорией»

НОМИНАЦИЯ «УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ: КУРСОМ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ»

1 место: Бахтигозина Татьяна Анверовна

заместитель главного редактора ООО «АиФ на Енисее» (АиФ-Красноярск)

публикация «Сняли с языка. Подробности операции по спасению белой медведицы на Диксоне»

2 место: Михова Александра Дмитриевна

главный редактор «Аргументы и факты» на Мурмане»

публикация «Выведут на чистую воду. Стартовал проект «Уникальные водоемы России»

3 место: Гиззатуллин Ильдар Зайнуллович

заместитель главного редактора ООО «АиФ – Южный Урал»

публикация «Край озер. Нас ждет большая работа на благо природы»

НОМИНАЦИЯ «В КОНТАКТЕ С ПРИРОДОЙ»

1 место: Акинфеева Олеся Александровна

шеф-редактор телекомпании «ОТВ-Серпухов»

фильм «Настоящие»

2 место: Бурзиева Патимат Абдурашидовна собственный корреспондент телекомпании РГВК «Дагестан»

фильм «Мы делаем мир чище. Активисты пляжа "Березка"»

3 место: Мастерских Татьяна Игоревна

обозреватель БУ Омской области «Омская правда»

публикация «Уникальное место в сердце омской степи»

НОМИНАЦИЯ «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

1 место: Латынина Светлана Константиновна

собственный корреспондент по Иркутской области ФГУП «Информационное телеграфное агентство России» («ИТАР-ТАСС»)

публикация «Байкал без ядовитого привкуса. Как дайвер из Иркутска спасает ценных обитателей озера»

2 место: Москвичева Александра Андреевна

корреспондент интернет-портала «Хорошие новости Челябинской области»

публикация «Экоактивист из Копейска открыл питомник, чтобы возродить леса на заброшенных шахтных полях»

3 место: Нунай Наталья Сергеевна

корреспондент ООО «Восток Медиа Групп», телеканал «Мир-Байкал»

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