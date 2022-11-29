«Командовать парадом буду я!» Жена Зеленского подхватила знамя извращенок-пропагандисток

Hе услышали от Олены украинцы ни слова сочувствия и сострадания, зато узнали про готовность к самопожертвованию Фото: EAST NEWS

Елена Зеленская, супруга президента Украины, окончательно превратилась в Олену. Если раньше она была лишь первой леди, которая периодически высказывалась про мужа, страну и семью, то теперь превратилась в грязного пропагандиста Киевского режима. В общем, в Олену (теперь ее титруют только так).

Первым грозным симптомом «Оленности» стало ее интервью ВВС. В нем она заявила, что украинцы готовы жить без света и тепла и два, и три года, если у них будет перспектива членства в Евросоюзе в качестве полноправных членов. Сказать, что ее соотечественники обалдели от таких новостей, - это не сказать ничего. В обществе пошли пересуды: «Как эта мадам с хорошо отъевшейся…, в общем, ни в чем себе не отказывающая особо может говорить хоть что-то про нас?» В общем, не услышали от Олены украинцы ни слова сочувствия и сострадания, зато узнали про готовность к самопожертвованию. Естественно, их, а не ее.

Как говорится, между первой и второй (в данном случае, речь о перлах первой леди) перерывчик небольшой. И вот, буквально через несколько дней, Олена уже в Великобритании. Выступает на международной конференции «Инициатива по борьбе с сексуальным насилием в конфликтах». Организатор – правительство королевства, участников - более, чем из 70 стран.

И тут буквально у всех наступает дежа вю. Мадам Зеленская начинает просвещать их все на предмет… Конечно! Сексуальных преступлений российских военных. Это ж целый форум про это.

- Сексуальное насилие – это самый жестокий, самый животный способ доказать превосходство над кем-то, - говорит она с трибуны. - Жертвам такого рода насилия трудно свидетельствовать во время войны, потому что никто не чувствует себя в безопасности. Это еще один инструмент, который они (Россия) используют в качестве оружия. Это еще одно оружие в их арсенале в этой войне и конфликте. Вот почему они используют это систематически и открыто.

Где-то поправила сигарету в мундштуке экс-омбудсмен Людмила Денисова (о ней позже).

На и это еще не все. Фантазия Олены (или, прости, Господи, ее мужа) разыгралась настолько, что дамочка не погнушалась облить помоями еще и российских женщин – жен военнослужащих. И даже продемонстрировала «доказательства» - якобы перехват телефонного разговора российского солдата с женой (на самом деле - дешевую театральную постановку местного драмкружка с отставными актерами-ЦИПСОшниками). Денисова сделала телевизор погромче.

- На самом деле, жены российских военнослужащих поощряют это, - продолжила Зеленская. - Они говорят: «Давай, изнасилуй этих украинских женщин, просто не делись этим со мной, просто не говори мне».

А ведь этот бред воспаленного украинского (а украинского ли?) сознания слушают на Западе. И ведь даже не задумываются правда это или нет.

Ведь совсем недавно точно такие же больные фантазии выдавала за правду экс-омбудсмен Украины Людмила Денисова. Помните эти «изнасиловали ребенка ложкой», и прочие извращения? И ведь украинская прокурорша в эфире польского телеканала заявила: «у нас нет ни одного подтвержденного случая», - сама Денисова потом призналась, что врала, чтобы добиться эффекта для Украины от международного сообщества. Но нет. «… в глаза - божья роса»

После Денисовой тему изнасилований женщин, детей, стариков и попугаев на Украине российскими солдатами подняла какая-то бодипозитивная госпожа в статусе спецпредставителя ООН по вопросам сексуального насилия в условиях военных конфликтов. Позже и она призналась, что ни одного факта, подтверждающего ее слова, у нее нет. «Она слышала рассказы об этом».

И вот теперь по тому же пути фантазий пошла жена Зеленского. Кстати, сценаристка по профессии.

Только никаких свидетельств ни изнасилований, ни кастрации, ни какого-либо, вообще, жестокого обращения не только с мирным населением, но и с военнопленными со стороны российских военных так и не появилось. Но ведь главное сказать.

Хотя нет. Одно было - рассказ 75-летней старушки про то, как ее с вечера и до утра беспрерывно насиловал 65-летний русский солдат, который ее еще и душил при этом. Еще один бред воспаленного и повернутого сознания.

А вместо того, чтобы дать таким ораторам и экспертам успокоительное и поместить в закрытое помещение с толстой и мягкой обивкой на стенах и заботливым персоналом, они же выступают. Да не где-нибудь, а с высоких трибун. И международное сообщество внимает им и эти больные фантазии принимает за истину. Вот и Олена доказала, что она окончательно и бесповоротно перестала быть Еленой, и что она ничем не лучше своего мужа – кровавого маньяка и экс-комика.

Больные вожди могут вести за собой только в больном мире.