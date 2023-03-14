Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках СВО: нарушителей ждет до 15 лет тюрьмы

Депутаты Госдумы ужесточили ответственность за дискредитацию участников СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации - независимо от их статуса. И за распространение фейков о них. Поправки ужесточают наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил России за рубежом (280.3 УК России). Сейчас максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы. Поправки, добавляя ответственность за дискредитацию добровольцев, поднимают порог наказания по всей статье. И сроки уже - до семи лет.

Поправки вносятся в статью, карающую за фейки о Вооруженных силах (207.3 УК). Теперь грядет наказание за подобные деяния и при преступлениях против добровольческих формирований. Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.

Принята поправки в КоАП о штрафах за дискредитацию добровольцев ( если действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Для обычных граждан штраф - от 30 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

«КП» обратилась к депутатам Госдумы за комментариями.

Вот что сказал Виталий Милонов, который осенью отправился добровольцев в зону СВО, и сейчас вернулся на Донбасс.

- Этот законопроект коснулся вас лично?

- Да, я часто читаю о себе фейки на разных ресурсах, но ни на кого жалобы не подаю. Ну что с козлами судиться? В момент обсуждения этого законопроекта я убивал боевиков ВСУ и прокомментировать закон как депутат, участвовавший в его обсуждении, никак не могу.

- Ужесточение в информационном плане в освещении СВО и его участников было необходимо?

- Есть масштабные информационные компании. В том числе, направленные против бойцов СВО. И мы должны защищать тех, кто сражается за правое дело. Тех, которые не должны попадать в публичное обсуждение. И данные которых не должны быть публичны. К нашим бойцам должно быть специальное отношение. Но я бы вывел из под действия этого закона депутатов, которые сейчас находятся на военной службе.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов. Фото: Егор Алеев/ТАСС

- Почему?

- Потому что мы, депутаты, публичные люди. И попытки критиковать нас только забавляют. Мы как в пинг понге отбиваем эти детские подачи.

- Информационные атаки пробивают сильнее, чем пули - кевлар.

- Кевлар, может, и защищает от пуль, но, увы, не всегда. Что касается политических атак — мне лично они без разницы. Критикуют, не верят — пусть. Я читаю разные каналы и слушаю разные мнения. Оскорбления часто обращаются против тех, кто оскорбляет. Но наши воины на передовой точно должны быть информационно защищены. Например, от такого бреда, что «пришли русские бойцы, украли унитаз, изнасиловали бабушку и дедушку и стащили ложки и вилки из серванта».

- А данные о преступлениях?

- Если они реально были — конечно, да. Это важный элемент противостояния военной информационной операции против нас. И важнее всего защита реальных наших участников боевых операций от всякого морока.

А вот мнение первого заместителя главы комитета Госдумы по международным делам, олимпийской чемпионки Светланы Журовой.

- Станет ли меньше публикаций об СВО, которые порочат честь его участников, в соцсетях?

- Зависит от того, где авторы таких публикаций находятся. Для тех, кто не в России, кто за рубежом, скорее всего — нет. Для тех, кто живет здесь — возможно, остудит их «пыл».

- Почему такой закон принят в середине марта 2023-го?

- Потому, что разгар СВО. И не надо наводить панику. Число фейков велико. И те, кто вещают оттуда, иногда не представляют реальной ситуации. У меня есть знакомые за пределами страны. Есть родственники моих друзей, например. Они говорят: мы видим, что происходит. Мы не понимаем, насколько это близко к жизни. На сколько надо делить то, что нам подают? Племянник моей подруги там предложил делить все на 10.

- За фейки начнут сажать на большие сроки — или это скорее предупреждение?

- Это все же больше предупреждающая история. В основном. Но понимать опасность таких действий надо всем. Ведь многие еще не разбираются в серьезности происходящего. Так вы посмотрите, наведите справки. Проверять надо любую информацию, прежде чем размещать в своих соцсетях. Такое принудительное воспитание. Непроверенную информацию - не распространяй! А дискредитация наших воинов не допустима ни в каком виде.