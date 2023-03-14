Фестиваль Великопостный. Хоровой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 14 марта, в Москве, в Большом зале Московской консерватории, при поддержке Министерства культуры России, Президентского Фонда культурных инициатив и в партнерстве с Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом, Фондом содействия возрождению Синодального хора, АНО ПЦДМК "Страна Воскресения" и Фондом развития творческих инициатив прошёл VI Великопостный хоровой фестиваль.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Его с полным правом можно назвать уникальным.

Потому что главное, ради чего он проводился - это возрождение давней русской традиции концертов духовной и классической музыки в дни Великого поста.

А также - повышению интереса к исторической преемственности поколений.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прежде всего, это особый репертуар, что отметили и профессионалы - музыканты, и просто - любители хорового пения.

Судите сами - звучали фрагменты из монументального сочинения Сергея Рахманинова «Литургия святого Иоанна Златоуста». В силу сложности исполнения, это сочинение очень редко можно услышать на концертах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прозвучала и оратория Андрея Микиты «Сохранивший веру», посвящённый Александру Невскому.

Запали в души зрителей и голоса солистов - Елены Поповской, Георгия Фараджева, Ярослава Петряника, Александра Боксиева.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сцену, сменяя друг друга, выходили Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Радио «Орфей», Смешанный хор Санкт-Петербургской Духовной Академии, Камерный - Московской консерватории… Другие коллективы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великопостный хоровой фестиваль проводился по инициативе заведующего кафедрой хорового дирижирования Московской консерватории, народного артиста России профессора Л.З. Конторовича.