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Общество1 декабря 2022 3:57

Украинские националисты прятали оружие под могильными крестами и превращали в террористов детей

Почему после Великой Отечественной войны националистическое подполье на Украине продержалось много лет
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Ядовитые семена бандеровщины буйно проросли откровенно нацистскими лозунгами. Фото: Le Pictorium/Global Look Press

Ядовитые семена бандеровщины буйно проросли откровенно нацистскими лозунгами. Фото: Le Pictorium/Global Look Press

После разгрома Третьего рейха и императорской Японии СССР был вынужден вести другую многолетнюю войну - в западных областях Украины. Организация украинских националистов (ОУН)* развернула масштабный антисоветский террор. Судя по материалам, предоставленным «КП» в Российском государственном военном архиве (РГВА), борьба с бандеровским подпольем была жестокой и долгой. С 1945 по 1960 год - точно.

Приведем самые яркие выдержки из почти полутора сотен документов РГВА - чтобы стало понятно, почему это так затянулось.

Чешский штабс-капитан

Без подогрева и прямого руководства из-за рубежа мутить воду в колодцах прикарпатских хуторов и городков было бы непросто.

3 сентября 1945 года замначальника внутренних войск НКВД СССР генерал-лейтенант Сладкевич докладывал заместителю наркома НКВД генерал-полковнику Аполлонову:

«30 августа 229-м отдельным стрелковым батальоном 21-й бригады под командой майора Сабодаж в лесу северо-западнее Бережаны Тернопольской области убиты: командующий южной группой «УПА»** «Гордиенко» в звании полковник и командующий западной группой «УПА» «Довбня» - бывший штабс-капитан чешской армии, в настоящее время имел звание полковник. В этой же операции захвачен бывший комендант жандармской группы «Меч» под кличкой «Чабан».

Генерал Сладкевич докладывал, что у бывшего чешского штабс-капитана обнаружили предписание центрального провода ОУН (руководящего органа националистов, сидящего в Центральной Европе. - Ред.) направиться в Закарпатскую Украину для организации массового повстанческого движения. У обезвреженной группы захвачены автоматы, пистолеты, гранаты, бинокли и несколько сот патронов.

Рассекреченные документы рассказывают, как шла борьба с бандподпольем. Фото: РГВА

Рассекреченные документы рассказывают, как шла борьба с бандподпольем. Фото: РГВА

Будки, шкафы, склепы...

Бандеровцы проявляли высокую изобретательность в организации своих схронов (они их называли «крыивки»). А местные жители в этом им нередко помогали.

Так, в августе 1945-го командир пулеметной роты лейтенант Романов обнаружил на хуторе Кошмаки обшитый досками схрон на 5 - 6 человек под… могильным крестом. Крест националисты укрепили в ящике с песком, который закрывал вход в подземное укрытие. А отдушина выходила через пень, в котором было просверлено вентиляционное отверстие.

В том же месяце комвзвода 203-го отдельного стрелкового батальона младший лейтенант Дьячук в селе Веретениче отыскал схрон на пять человек. Вход в него шел из собачьей будки (злая собака на цепи имелась в наличии).

В марте 1946-го старшина стрелковой роты Ершов в селе Будераж Мизочского района по отдушине, замаскированной в куче камней, нашел схрон между домом и колодцем. Один вход в «крыивку» шел из шкафа в доме, второй лаз - из середины колодца и закрывался неотличимой от колодезных стен заслонкой. Разведгруппа Ершова уничтожила в этом убежище штаб южной группы УПА из пяти человек во главе с главарем «Завирухой». В схроне, кроме ручного пулемета, винтовок, револьверов, гранат и тысячи патронов, обнаружили также пишущую машинку.

Это схемы устройства лишь двух схронов боевиков. В реальности вариантов бандитских укрытий были десятки. Фото: РГВА

Это схемы устройства лишь двух схронов боевиков. В реальности вариантов бандитских укрытий были десятки. Фото: РГВА

Фото: РГВА

Фото: РГВА

В октябре 1946-го на северо-восточном скате горы Чарна-Сыхла замкомандира 91-го стрелкового полка майор Хижняк со своими бойцами вычислил великолепно замаскированной «трехкомнатный» схрон с двухъярусными нарами, выходы из которого вели к густым кустам, а труба от печки-буржуйки уходила в дерево с дуплом (см. схему). При захвате из 10 бандеровцев 9 были убиты, в том числе окружной проводник ОУН «Роберт», а в специальной нише нашли документы (в том числе отпечатанные здесь же) о разветвленной подпольной сети бандитов.

Загадочный сарай

Иногда они прятались так, что даже опытные чекисты могли ходить вокруг и около день за днем, а затаившийся враг все не попадался.

28 октября 1960 года - это уже через 15 лет после войны! - командир 12-го отдельного мотострелкового отряда подполковник Пряха в донесении начальнику ВВ МВД Украинской ССР генерал-майору Мажирину сообщил о результатах чекистско-войсковой операции по розыску и захвату вооруженного нелегала ОУН Белого в Тернопольской области. Вместе с сотрудниками тернопольского управления КГБ восемь поисковых групп общей численностью 205 человек трое суток прочесывали населенные пункты и леса вокруг них. Притом командный пункт операции и резерв остановились в селе Словятин.

«В усадьбе жителя с. Словятин Амброзия Середы по поведению членов семьи и по другим данным были обнаружены признаки... нахождения нелегала», - сообщал подполковник Пряха.

Но поиски в этой усадьбе 18 октября ничего не дали (притом прочесывание местности в окрестных лесах продолжалось). И 19 октября 10 часов поисков у Середы не привели ни к чему, но усадьбу на ночь блокировали. И только 20 октября, уже к вечеру, рыбка клюнула.

«В 16.30 в ходе тщательного трехдневного поиска в двойной стенке сарая поисковой группой 1-й роты под командованием капитана Кузьмина был обнаружен специально оборудованный замаскированный бункер с входом и выходом на чердак, - докладывал Пряха. - В нем укрывался вооруженный нелегал ОУН по кличке «Белый», он же «Роман».

Сдаваться он долго не хотел, пока через хозяйку дома ему не передали письмо о сохранении его никчемной жизни. Задержанным оказался 31-летний уроженец этого же района Михаил Перегинец, у которого изъяли финский нож, иностранные винтовку, револьвер и до сотни патронов к ним.

Этот этнографический бандеровец на улицах Львова предлагает сфотографироваться за совсем небольшие деньги. Желающих много...

Этот этнографический бандеровец на улицах Львова предлагает сфотографироваться за совсем небольшие деньги. Желающих много...

Дети кукурузы

Кроме «крыивок», оборудованных под колодцами, будками, сараями и могилами, бандиты умело скрывались даже в полях.

В частности, летом 1950-го сотрудникам трех райотделов МГБ Ровенской области стало известно, что бандеровцы прячутся в посадках пшеницы, кукурузы и подсолнечника.

К поиску привлекли сначала самолеты По-2 гражданской авиации, потом авиацию 6-го пограничного авиаполка. А 28 июля 1950-го спецподразделения 331-го полка под командованием майора Скидельмана на кукурузном поле у села Назирна Станиславской области (сейчас область называется Ивано-Франковской. - Ред.) накрыли группу из четырех бандеровцев, открывших шквальный огонь и ответным огнем уничтоженных.

Любые приемы годятся

Для бандеровцев не было запрещенных приемов в их «священной битве» с москалями и «неправильными» украинцами.

28 ноября 1950 г. врио начальника 1-го отдела штаба ВВ МГБ Украинского округа подполковник Винник подготовил совершенно секретную справку «О минировании бандитских могил». В ней говорится об отправке командирам соединений шифротелеграммы от 23 декабря 1949 года о том, что украинские националисты минируют могилы своих погибших товарищей.

Так, 15 декабря 1949-го в селе Полноцне Ровенской области на могиле убитого бандеровца был сооружен памятник. Через несколько дней уполномоченный милиции его начал разбирать. Произошел взрыв. Погиб местный житель, несколько человек были ранены.

В том же ноябре 1950-го Винник докладывал, что в течение этого года бандеровцы стали использовать детей и подростков для совершения терактов против советских и партийных чиновников и военнослужащих. В частности, 30 августа командир отделения 215-го стрелкового полка младший сержант Тараканов, пришедший на рынок райцентра Рожнятов Станиславской области для покупки сапог, при их примерке в два часа дня был убит из обреза в упор 15-летним подростком, который скрылся.

В каждом украинском городе и даже селе есть улица имени «национального героя». Фото: Artur WIDAK/GLOBAL LOOK PRESS

В каждом украинском городе и даже селе есть улица имени «национального героя». Фото: Artur WIDAK/GLOBAL LOOK PRESS

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько их было?

На 1 января 1947-го на учете советских спецслужб на западе Украины было 429 активных бандгрупп.

4058 человек - доказанная численность бандформирований, в том числе:

Тернопольская обл. - 1104 бандита,

Станиславская (Ивано-Франковская. - Ред.) - 857,

Львовская - 549

Ровенская - 519,

Дрогобычская (позднее в течение нескольких лет в рамках советско-польских договоров об обмене территориями и уступках земель 4 ее района отошли к Польше, а в 1959-м оставшаяся часть была присоединена к Львовской области. - Ред.) - 573,

Волынская - 390,

Черновицкая - 57.

За январь 1947-го ликвидирована 31 банда в составе 878 активных членов.

На 1 января 1955 г. в 7 областях Украины числилось 17 бандгрупп и 54 бандита (через 9 месяцев Хрущев объявит амнистию, и ситуация вновь ухудшится. - Ред.).

ОУН* - ультраправая организация, запрещенная в России.

УПА** - Украинская повстанческая армия, запрещенная в России.

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