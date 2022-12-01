Украинские националисты прятали оружие под могильными крестами и превращали в террористов детей

Ядовитые семена бандеровщины буйно проросли откровенно нацистскими лозунгами. Фото: Le Pictorium/Global Look Press

После разгрома Третьего рейха и императорской Японии СССР был вынужден вести другую многолетнюю войну - в западных областях Украины. Организация украинских националистов (ОУН)* развернула масштабный антисоветский террор. Судя по материалам, предоставленным «КП» в Российском государственном военном архиве (РГВА), борьба с бандеровским подпольем была жестокой и долгой. С 1945 по 1960 год - точно.

Приведем самые яркие выдержки из почти полутора сотен документов РГВА - чтобы стало понятно, почему это так затянулось.

Чешский штабс-капитан

Без подогрева и прямого руководства из-за рубежа мутить воду в колодцах прикарпатских хуторов и городков было бы непросто.

3 сентября 1945 года замначальника внутренних войск НКВД СССР генерал-лейтенант Сладкевич докладывал заместителю наркома НКВД генерал-полковнику Аполлонову:

«30 августа 229-м отдельным стрелковым батальоном 21-й бригады под командой майора Сабодаж в лесу северо-западнее Бережаны Тернопольской области убиты: командующий южной группой «УПА»** «Гордиенко» в звании полковник и командующий западной группой «УПА» «Довбня» - бывший штабс-капитан чешской армии, в настоящее время имел звание полковник. В этой же операции захвачен бывший комендант жандармской группы «Меч» под кличкой «Чабан».

Генерал Сладкевич докладывал, что у бывшего чешского штабс-капитана обнаружили предписание центрального провода ОУН (руководящего органа националистов, сидящего в Центральной Европе. - Ред.) направиться в Закарпатскую Украину для организации массового повстанческого движения. У обезвреженной группы захвачены автоматы, пистолеты, гранаты, бинокли и несколько сот патронов.

Рассекреченные документы рассказывают, как шла борьба с бандподпольем. Фото: РГВА

Будки, шкафы, склепы...

Бандеровцы проявляли высокую изобретательность в организации своих схронов (они их называли «крыивки»). А местные жители в этом им нередко помогали.

Так, в августе 1945-го командир пулеметной роты лейтенант Романов обнаружил на хуторе Кошмаки обшитый досками схрон на 5 - 6 человек под… могильным крестом. Крест националисты укрепили в ящике с песком, который закрывал вход в подземное укрытие. А отдушина выходила через пень, в котором было просверлено вентиляционное отверстие.

В том же месяце комвзвода 203-го отдельного стрелкового батальона младший лейтенант Дьячук в селе Веретениче отыскал схрон на пять человек. Вход в него шел из собачьей будки (злая собака на цепи имелась в наличии).

В марте 1946-го старшина стрелковой роты Ершов в селе Будераж Мизочского района по отдушине, замаскированной в куче камней, нашел схрон между домом и колодцем. Один вход в «крыивку» шел из шкафа в доме, второй лаз - из середины колодца и закрывался неотличимой от колодезных стен заслонкой. Разведгруппа Ершова уничтожила в этом убежище штаб южной группы УПА из пяти человек во главе с главарем «Завирухой». В схроне, кроме ручного пулемета, винтовок, револьверов, гранат и тысячи патронов, обнаружили также пишущую машинку.

Это схемы устройства лишь двух схронов боевиков. В реальности вариантов бандитских укрытий были десятки. Фото: РГВА

Фото: РГВА

В октябре 1946-го на северо-восточном скате горы Чарна-Сыхла замкомандира 91-го стрелкового полка майор Хижняк со своими бойцами вычислил великолепно замаскированной «трехкомнатный» схрон с двухъярусными нарами, выходы из которого вели к густым кустам, а труба от печки-буржуйки уходила в дерево с дуплом (см. схему). При захвате из 10 бандеровцев 9 были убиты, в том числе окружной проводник ОУН «Роберт», а в специальной нише нашли документы (в том числе отпечатанные здесь же) о разветвленной подпольной сети бандитов.

Загадочный сарай

Иногда они прятались так, что даже опытные чекисты могли ходить вокруг и около день за днем, а затаившийся враг все не попадался.

28 октября 1960 года - это уже через 15 лет после войны! - командир 12-го отдельного мотострелкового отряда подполковник Пряха в донесении начальнику ВВ МВД Украинской ССР генерал-майору Мажирину сообщил о результатах чекистско-войсковой операции по розыску и захвату вооруженного нелегала ОУН Белого в Тернопольской области. Вместе с сотрудниками тернопольского управления КГБ восемь поисковых групп общей численностью 205 человек трое суток прочесывали населенные пункты и леса вокруг них. Притом командный пункт операции и резерв остановились в селе Словятин.

«В усадьбе жителя с. Словятин Амброзия Середы по поведению членов семьи и по другим данным были обнаружены признаки... нахождения нелегала», - сообщал подполковник Пряха.

Но поиски в этой усадьбе 18 октября ничего не дали (притом прочесывание местности в окрестных лесах продолжалось). И 19 октября 10 часов поисков у Середы не привели ни к чему, но усадьбу на ночь блокировали. И только 20 октября, уже к вечеру, рыбка клюнула.

«В 16.30 в ходе тщательного трехдневного поиска в двойной стенке сарая поисковой группой 1-й роты под командованием капитана Кузьмина был обнаружен специально оборудованный замаскированный бункер с входом и выходом на чердак, - докладывал Пряха. - В нем укрывался вооруженный нелегал ОУН по кличке «Белый», он же «Роман».

Сдаваться он долго не хотел, пока через хозяйку дома ему не передали письмо о сохранении его никчемной жизни. Задержанным оказался 31-летний уроженец этого же района Михаил Перегинец, у которого изъяли финский нож, иностранные винтовку, револьвер и до сотни патронов к ним.

Этот этнографический бандеровец на улицах Львова предлагает сфотографироваться за совсем небольшие деньги. Желающих много...

Дети кукурузы

Кроме «крыивок», оборудованных под колодцами, будками, сараями и могилами, бандиты умело скрывались даже в полях.

В частности, летом 1950-го сотрудникам трех райотделов МГБ Ровенской области стало известно, что бандеровцы прячутся в посадках пшеницы, кукурузы и подсолнечника.

К поиску привлекли сначала самолеты По-2 гражданской авиации, потом авиацию 6-го пограничного авиаполка. А 28 июля 1950-го спецподразделения 331-го полка под командованием майора Скидельмана на кукурузном поле у села Назирна Станиславской области (сейчас область называется Ивано-Франковской. - Ред.) накрыли группу из четырех бандеровцев, открывших шквальный огонь и ответным огнем уничтоженных.

Любые приемы годятся

Для бандеровцев не было запрещенных приемов в их «священной битве» с москалями и «неправильными» украинцами.

28 ноября 1950 г. врио начальника 1-го отдела штаба ВВ МГБ Украинского округа подполковник Винник подготовил совершенно секретную справку «О минировании бандитских могил». В ней говорится об отправке командирам соединений шифротелеграммы от 23 декабря 1949 года о том, что украинские националисты минируют могилы своих погибших товарищей.

Так, 15 декабря 1949-го в селе Полноцне Ровенской области на могиле убитого бандеровца был сооружен памятник. Через несколько дней уполномоченный милиции его начал разбирать. Произошел взрыв. Погиб местный житель, несколько человек были ранены.

В том же ноябре 1950-го Винник докладывал, что в течение этого года бандеровцы стали использовать детей и подростков для совершения терактов против советских и партийных чиновников и военнослужащих. В частности, 30 августа командир отделения 215-го стрелкового полка младший сержант Тараканов, пришедший на рынок райцентра Рожнятов Станиславской области для покупки сапог, при их примерке в два часа дня был убит из обреза в упор 15-летним подростком, который скрылся.

В каждом украинском городе и даже селе есть улица имени «национального героя». Фото: Artur WIDAK/GLOBAL LOOK PRESS

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько их было?

На 1 января 1947-го на учете советских спецслужб на западе Украины было 429 активных бандгрупп.

4058 человек - доказанная численность бандформирований, в том числе:

Тернопольская обл. - 1104 бандита,

Станиславская (Ивано-Франковская. - Ред.) - 857,

Львовская - 549

Ровенская - 519,

Дрогобычская (позднее в течение нескольких лет в рамках советско-польских договоров об обмене территориями и уступках земель 4 ее района отошли к Польше, а в 1959-м оставшаяся часть была присоединена к Львовской области. - Ред.) - 573,

Волынская - 390,

Черновицкая - 57.

За январь 1947-го ликвидирована 31 банда в составе 878 активных членов.

На 1 января 1955 г. в 7 областях Украины числилось 17 бандгрупп и 54 бандита (через 9 месяцев Хрущев объявит амнистию, и ситуация вновь ухудшится. - Ред.).

ОУН* - ультраправая организация, запрещенная в России.

УПА** - Украинская повстанческая армия, запрещенная в России.