Российская компания в этом году снизила массу отходов на 180 тонн

Переработка мусора позитивно влияет на экономику предприятий и экологию страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно человечество производит колоссальные объемы отходов. Только в России их количество за 2021 год достигло 53 млрд тонн. Разумеется, для захоронения такого объема мусора невозможно бесконечно строить полигоны. Тем более ряд отходов может разлагаться десятилетиями, загрязняя окружающую среду и нанося вред нашему здоровью.

Ежегодно в России образуется около 3 млн тонн пластиковых отходов, процесс разложения которых – один из самых длительных. В 2017 году специалисты НИУ ВШЭ провели анализ данных и пришли к выводу, что на переработку из этого количества отправляется всего 10–12%. А ведь этот процент может быть гораздо выше, если к раздельному сбору и отправке на переработку подключится и население, и предприятия.

370 мешков мусора собрано за один субботник. Фото пресс-служба ОТЭКО

«Важно вовлечение отходов в переработку не только на бытовом уровне, но и корпоративным сектором. Государство в этом заинтересовано, еще в 2018 году в нацпроекте «Экология» появилась цель: повысить процент утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) до 36% к 2024 году. Сейчас на переработку отправляется не более 7%. Отмечу и дополнительный эффект от внедрения системы раздельного сбора отходов: экологическое просвещение персонала, развитие культуры производства и бережного отношения к природе. Сотрудники компаний, участвуя в экологических акциях по уборке берегов водоемов, посадке деревьев, минимизируют собственное негативное воздействие на окружающую среду», – отмечает руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

О том, как бизнес адаптируется к современным экологическим потребностям и задачам, «Комсомолка» пообщалась с компанией «ОТЭКО». Предприятие является оператором двух морских терминалов в порту Тамань на Черноморском побережье Краснодарского края.

В ОТЭКО активно внедряется система раздельного накопления отходов: использование специальных контейнеров в производственных и бытовых помещениях порта позволяет направлять в переработку полезные ТКО: металл, пластик, картон и бумагу.

Ежегодно в России образуется около 3 млн тонн пластиковых отходов Фото: Андрей АБРАМОВ

- Раздельный сбор отходов позволяет снизить затраты на утилизацию и складирование отходов, а часть из них – повторно использовать в производстве, – отмечает Александр Пивиков, директор по производственной безопасности ОТЭКО.

В результате внедрения системы раздельного накопления отходов ОТЭКО удалось за 10 месяцев 2022 года уменьшить общую массу ТКО на 180,6 тонны по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а также уменьшить объемы ТКО, передаваемых на захоронение.

Компания нацелена и дальше развивать природоохранные практики. В ближайших планах - приобретение еще 250 контейнеров, в том числе для приема использованных батареек.

Коллектив ОТЭКО принимает активное участие и в других экологических проектах. Например, в уборке берегов. Только за один День эколога было собрано более 370 мешков мусора. Всего сотрудники ОТЭКО вместе с другими волонтерами очистили от мусора 5 км берега Черного моря и близлежащего Соленого озера. Среди собранных предметов, помимо привычных пластиковых бутылок и пакетов, можно было заметить шины, канаты и даже резиновую лодку.

Волонтёры на уборке берегов Черного моря. Фото пресс-служба ОТЭКО

Всероссийская волонтерская акция по уборке берегов водоемов от мусора «Вода России» проходит по всей стране с 2014 года. За это время 8 миллионов добровольцев собрали настоящие горы мусора. Кстати, присоединиться к нашей команде может любой желающий, просто посетив сайт БЕРЕГДОБРЫХДЕЛ.РФ.

Безусловно, труд волонтеров очень важен, но ситуацию с сотнями тонн отходов на берегах гораздо проще предотвратить, чем исправить. Для этого можно, например, отправлять их на переработку. К слову, картон можно использовать до 25 раз без потери качества. Волонтеры наводят порядок на всех берегах от Черного моря до Тихого океана, и волны везде возвращают нам все, что мы забыли – к сожалению, берега часто усеяны мусором. Именно поэтому важнейший принцип отдыха на природе – «принес – забери», - рассказывает директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.

Организатором акции «Вода России» выступает Минприроды России, соорганизатором в Тамани стала компания «ОТЭКО» при поддержке администраций Таманского и Новотаманского сельских поселений.

Волонтёры не остаются без работы. Фото пресс-служба ОТЭКО

Места для наведения порядка выбираются не случайно.

- Берег Черного моря, Соленого озера, лиманы — одни из излюбленных мест отдыха жителей и гостей Таманского полуострова. Летом мы собираем огромное количество пластиковых бутылок, пакетов. Сотрудники компании живут, работают и отдыхают здесь, на Тамани, поэтому вопрос утилизации бытовых отходов очень актуален. Как правило, те, кто участвует в таких волонтерских акциях впоследствии, и на производственном уровне по-другому относятся к природе, более ответственно, — отмечает Александр Бурмака, директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО.