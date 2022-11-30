Шойгу заявил об увеличении в 2023 году финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза

В результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации возросли требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. С этих слов начал заседание коллегии Минобороны Сергей Шойгу. Фото: REUTERS

В результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации возросли требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. С этих слов начал заседание коллегии Минобороны Сергей Шойгу.

Министр отметил, что в текущем году была «оптимизирована реализация действующих и заключенных новых госконтрактов», а их авансирование было обеспечено в полном объеме.

«На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%. В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», - заявил в своем выступлении Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что сегодня важно сохранить максимально возможный объем производства и организовать опережающие поставки в войска. Параллельно с этим важно «продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции».

Министр затронул вопросы развития ракетных войск и артиллерии с учетом опыта специальной военной операции, где эффективное огневое поражение противника стало важной составляющей успеха боевых действий.

«В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения ракетных войск и артиллерии. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения. Совершенствуется контрбатарейная борьба, как одна из основных задач огневого поражения противника. К ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы «Торнадо-С» и артиллерийские системы большой мощности «Малка». Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы, - обратил внимание членов коллегии Шойгу.

Обсуждение дальнейших шагов по наращиванию боевых возможностей ракетных войск и артиллерии с учетом полученного опыта прошло при закрытых дверях.

Как стало известно KP.RU, на коллегии также обсуждалось увеличение (до 120) числа военных учебных центров в стенах высших учебных заведений, система подготовки резерва Вооруженных Сил и переподготовки военнослужащих запаса.

По словам Шойгу к боевой учебе привлечено около 3000 инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. А за два последних месяца из резервистов и добровольцев они подготовили свыше 300 000 военнослужащих (из низ 8000 экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи), которые уже эффективно действуют в условиях СВО.

На следующий год Шойгу поручил обеспечить ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и синхронно с поставками в войска современных образцов вооружения и военной техники. Речь шла о стройках на межвидовом испытательном полигоне в Красноярском крае, береговой инфраструктуре в поселке Гаджиево (Мурманская область) и Каспийске, инфраструктуре в новых регионах Российской Федерации.

Глава военного ведомства подчеркнул, что при подготовке Перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил - в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов.