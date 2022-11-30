Собственный сериал ОК «Пять с плюсом» получил награды на фестивале RIO WebFest 2022 в Рио-де-Жанейро

Оригинальный сериал Одноклассников «Пять с плюсом» (FRIENDMATES) получил награду на бразильском фестивале RIO WebFest.

Оригинальный сериал Одноклассников «Пять с плюсом» (FRIENDMATES) получил награду на бразильском фестивале RIO WebFest. Ситкому присудили приз за «Лучший монтаж» и «Лучшую женскую роль» (Лукерья Ильяшенко).

Бразильский фестиваль Rio WebFest является частью Web Series World Cup, международного чемпионата веб-сериалов.

Комедийный сериал «Пять с плюсом» вышел в преддверии 15-летия ОК в марте 2021 года. По сюжету молодая пара Стас (Артем Цуканов) и Оля (Лукерья Ильяшенко) планируют пожениться. Чтобы накопить деньги на предстоящее торжество, влюбленные решают сдать две комнаты в столичной трешке — подарок родителей Стаса. С этого момента жизнь главных героев резко меняется, ведь жильцами в квартире становятся неординарные личности. Неожиданно для самих себя, будущие молодожены все время оказываются в ситуациях, когда нужно брать ответственность за свои решения и поступки.

Режиссёром-постановщиком ситкома выступила Дина Штурманова, продюсерами — Ольга Володина, Елена Котунова и Кирилл Егоров, режиссёром монтажа — Александр Пак. Главные роли в сериале исполнили Лукерья Ильяшенко, Артём Цуканов, Дмитрий Ендальцев, Юлия Франц, Артём Ешкин и Баин Бовальдинов.

За время показа сериал суммарно собрал более 59 млн просмотров от 9 млн зрителей. Cитком привлек внимание людей разного возраста и интересов — чаще всего его смотрели пользователи 35-44 лет. Также «Пять с плюсом» вызвал интерес и у более старшего поколения от 55 до 69 лет, а также людей 25-34 лет. Смотрение сериала отражает текущий тренд на мобильное потребление контента: 87% зрителей смотрели ситком через приложение ОК на iOS и Android, и 13% — с компьютера.

Осенью этого года сериал ОК «Пять с плюсом» одержал победу на восьмом фестивале независимого кино в Сальвадор-де-Баия (Бразилия) в номинации «Лучший веб-сериал». В мае этого года сериал получил награду на аргентинском фестивале BUEIFF Web Series. Аргентинский фестиваль BUEIFF Web Series является частью престижного Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе (Buenos Aires International Film Festival (BUEIFF).