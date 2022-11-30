Названы имена победителей Всероссийского конкурса молодых предпринимателей

Перспективные действующие бизнес-проекты были отобраны из 85 регионов России. Всего на конкурс поступило свыше 25 тысяч заявок. Отдельно определены победители в специальных категориях «Лучший проект в сфере ESG-технологий», «Школьная лига» и «Женский бизнес».

Лидером в номинации «Социальная польза» стала Виктория Сиволапова из Улан-Удэ. Молодой предприниматель руководит медико-образовательным центром «Гимназист». Основным направлением центра является подготовка детей к поступлению в школу. Ежегодно в центре 50 выпускников. В этом году открылось ещё и коррекционное направление, в котором преподаватели занимаются с детьми с особенностями развития. Номинация «Инновационно-технологическое предпринимательство» досталась Ольге Казютинской из Москвы. Её компания «Litus Motors» специализируется на развитии экологически чистых транспортных решений с нулевым выбросом СО2, где сочетаются экология и современные транспортные средства, которые никак не загрязняют окружающую среду. В этом году компания начала производить электрические мотоциклы, макси-скутеры и автономные дроны-доставки. Всё это – полностью разработка компании, достигнутая новыми инновационными решениями.

В этом году помимо традиционной лиги «Молодые предприниматели» появилась ещё и «Молодёжь с идеями», где участники представили свои проекты в двух лигах – школьники и студенты по четырём направлениям предпринимательства: классическом, социальном, технологическом и креативном. Например, в классическом предпринимательстве школьница из Москвы Дарья Татарина представила экспертам свой проект по созданию цикла виртуальных экскурсий «Сквозь Года», где за основу будут взяты годы Великой Отечественной войны. Девушка хочет адаптировать виртуальные экскурсии не только для взрослых, но и для детей, внедряя специальных героев.

Руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв подчеркнул, что в этом году подано большое количество заявок социально значимой направленности. «В рамках деятельности трека Росмолодёжь.Бизнес мы активно поддерживаем молодёжь, которая выбрала для себя предпринимательскую деятельность. Сегодня в России формируется поколение социально ответственных предпринимателей. Принимая то или иное решение, они ориентируются не только на свои потребности, но и на запросы общества. К примеру, в прошлом году в конкурсе «Молодой предприниматель России – 2021» в заключительном этапе приняли участие всего 43 социальных предпринимателя. В этом году на конкурс «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» в номинацию «Социальная польза» заявились 1254 молодых предпринимателя, помимо этого есть еще участники лиги «Молодёжь с идеями». На номинацию «Социальное предпринимательство» подано 2579 анкет», – сказал он. «При этом многие кейсы в других номинациях также можно отнести к социально ориентированному бизнесу. Например, специальную категорию «Лучший проект в сфере ESG-технологий» – получил Дауддин Дауди из Санкт-Петербурга, который занимается производством инновационных материалов для регенеративной медицины «SilkInS». Каждый активный компонент разрабатывается исключительно в лаборатории института-партнёра и проходит все стадии контроля качества для того, чтобы продукт был полностью безопасен и обладал особыми полезными свойствами. В номинации «Агробизнес» среди призёров сити-ферма Владимира Бондарева – это полностью импортозамещающий проект по выращиванию полезных трав и салатов в тепличных условиях при минимальных затратах. Как мы видим, направления деятельности – разные, однако они все решают те или иные задач в стране», – добавил Алексей Рвачёв.

Церемония награждения прошла в рамках фестиваля молодёжного предпринимательства «ТВОЁ ДЕЛО. Время возможностей». Для участников и гостей мероприятия была подготовлена насыщенная деловая программа, в которую вошли более 30 активностей. На десяти параллельных сценах прошли стратегические сессии, бизнес-турниры, преакселератор, ток-шоу, нетворкинг, профильные мастер-классы от блогеров и топовых бизнес-экспертов.

В фестивале приняли участие Александр Демин, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, Юлия Алексеева, начальник департамента социального развития ОАО «РЖД», Ольга Шкабардня, генеральный директор АНО «Энергия развития» ГК «Росатом», Екатерина Морозова, директор открытого университета «Сколково», Дмитрий Кулиш, профессор практики Центра предпринимательства и инноваций «Сколтех», Евгений Исак, генеральный директор благотворительного фонда «Капитаны», Анастасия Пучкова, руководитель проекта MOS.МШУ, Алёна Шерстнёва, комьюнити-менеджер молодёжных акселераторов технологического предпринимательства, эксперт Центра перспективных направлений бизнеса ПАО «Сбербанк», Егор Калина, управляющий директор Дивизиона «Малый и Микро Бизнес» ПАО «Сбербанк», Иван Курдюков, CEO «WE Agency», Матвей Масальцев, заместитель председателя совета Ассоциации волонтёрских центров, Артём Рахмеев, основатель сети боулинг-ресторанов «Brooklyn Bowl», Артемий Лебедев, основатель дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева», Игорь Манн, самый известный маркетёр России, Катя Адушкина, блогер и многие другие.

Стоит отметить, что конкурс «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» проходил в два этапа. Сначала отборочный, далее – полуфинал в виде онлайн-интервью. Заявки оценивали предприниматели с большим опытом работы, сотрудники организаций высшего образования, представители общественных организаций и фондов по ряду критериев: от состояния финансовых показателей до количества предоставляемых предприятием новых рабочих мест.

За 12 лет существования конкурса «Молодой предприниматель России» его лидерами становились сотни бизнесов, которые впоследствии масштабировались и тиражировались в других регионах. Только в прошлом году призёрами стали предприниматели из 43 субъектов страны. Конкурс нацелен на поощрение проектов молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, выявление успешных практик, а также популяризацию молодёжного предпринимательства. Это один из инструментов поддержки в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес.