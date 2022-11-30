Президент России встретится с участниками Конгресса молодых ученых

Владимир Путин проведет встречу с участниками II Конгресса молодых ученых Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 декабря президент России Владимир Путин проведет встречу с участниками II Конгресса молодых ученых, проходящего в Парке науки и искусства «Сириус».

В беседе примут участие молодые исследователи, слушатели программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, а также победители конкурса «Лидеры России». Планируется обсудить предложения по развитию науки и технологий, в том числе проведение Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.

Также глава государства ознакомится с деятельностью лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус», который позволяет решать задачи высокой сложности по применению генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве.