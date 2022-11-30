Губернатор Сергей Цивилев: Мы поддержим всех предпринимателей, вкладывающих средства в развитие экономики Кузбасса

На поддержку региона могут рассчитывать и крупные инвесторы, и малый бизнес. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Власти Кузбасса готовы поддерживать предпринимателей, вкладывающих деньги в экономику региона, и создают все условия для привлечения инвестиций. Выступая с бюджетным посланием перед Законодательным собранием, губернатор Сергей Цивилев рассказал о новых льготах для бизнеса. Глава области подчеркнул: таких привлекательных условий для инвесторов, какие сегодня предлагает Кузбасс, нет ни в одном другом регионе России.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2022 году Кузбасс стал лучшим среди регионов Северного федерального округа. А в целом по стране - сохранил за собой 12-е место. В ближайшие три года крупные предприятия Кузбасса собираются реализовать около 400 новых проектов, вложив в развитие экономики региона более 1 триллиона рублей.

«Мое четкое убеждение - деньги, заработанные в Кузбассе, должны оставаться здесь и работать на благо региона и кузбассовцев. Поэтому призываю собственников и инвесторов - вкладывайте в экономику Кузбасса. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее вернете себе вложенные средства. Мы готовы поддержать все ваши начинания, - пообещал Сергей Цивилев. - Все условия для этого есть: четыре ТОСЭР с суперльготным налогообложением, особая экономическая зона в северной агломерации, которая будет действовать 49 лет, до конца 2027 года действует инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Таких льготных условий для инвесторов нет ни в одном регионе России. Надо этим активно пользоваться».

Губернатор Сергей Цивилев, выступая с бюджетным посланием перед Законодательным собранием, рассказал о новых льготах для предпринимателей. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны «Кузбасс». Она появится на территории города Кемерово и Топкинского муниципального округа. Предприятия, которые будут работать здесь, смогут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей. По словам Сергея Цивилева, о своем желании стать резидентами ОЭЗ «Кузбасс» уже заявили пять инвесторов. Они собираются организовать производство минеральных удобрений, извести, медицинской мебели и продуктов питания. Кроме того, в ОЭЗ появится линия по переработке зерен амаранта, полезного продукта для здорового образа жизни. Общие инвестиции в производство составят около 93 миллиардов рублей. На новых предприятиях будет создано более 1200 рабочих мест. Власти Кузбасса, в свою очередь, обязуются до 2025 года построить для особой экономической зоны инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры.

Налоговые льготы сохранят и резиденты территорий опережающего социально-экономического развития Кузбасса. В феврале этого года срок действия кузбасских ТОСЭР продлили до 2030 года. В регионе действуют четыре таких зоны - в Новокузнецке, Прокопьевске, Юрге и Анжеро-Судженске. Более 40 работающих там резидентов вложили в реализацию проектов более 6,9 миллиарда рублей и создали около трех тысяч рабочих мест. Взамен они получили мощный пакет преференций, в том числе льготы по имущественному, земельному налогам и налогу на прибыль.

Региональные власти адресно подходят к поддержке предпринимателей, заинтересованных в инвестировании своей прибыли в развитие Кузбасса, и уделяют особое внимание малому и среднему бизнесу. С начала 2022 года число кузбассовцев, работающих в этой сфере, выросло на 16 тысяч человек. Малые и средние предприятия приносят в региональный бюджет почти 30 миллиардов рублей, по сравнению с 2017 годом налоговые поступления от них увеличились на 75%.

Сергей Цивилев подчеркнул, что развитию Кузбасса способствует беспрецедентная поддержка со стороны президента и правительства России. В будущем году регион продолжит реализацию всех начатых проектов и выполнит все взятые на себя социальные обязательства.

«Мы вместе сделаем все возможное, чтобы сохранить устойчивость экономики и спокойную жизнь на кузбасской земле. Кузбасс - надежный регион, где каждый житель может уверенно смотреть в будущее и рассчитывать на поддержку при необходимости. Кузбасс всегда справлялся со всеми вызовами. Уверен, справимся и в этот раз», - подчеркнул губернатор.