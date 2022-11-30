На жизнь для Кати не хватило квот

Жить – это значит, вернуться домой к папе и старшей сестре, которых девочка не видела с марта

Когда в очереди прямо перед тобой заканчивается даже хлеб – обидно, но когда точно так же иссякает запас шансов на жизнь…

- Увы, ничем помочь не можем, - разводят руками чиновники, - квоты появятся только в феврале, а пока держитесь.

Но Катя в таком состоянии, что у нее нет «а пока». Как в казино – все ставки сделаны, и смерть не шутит. Либо операция по пересадке костного мозга в ближайшие недели и возвращение домой, либо…

«Когда я выйду из больницы, мы заведем щенка. Правда, мама?» – и ключевое слово тут даже не «щенок», а «когда». Это Катин заговор, заклинание. Не «если», а «когда». И так радостно, что мама не соглашается без колебаний на все, что угодно, а спорит, договаривается вместо большой собаки взять хотя бы среднюю. Ведь это значит, не просто успокаивает; значит, есть это «когда»; значит, Катя будет жить!

Жить – это значит, вернуться домой к папе и старшей сестре, которых девочка не видела с марта. К козлятам и трактору, который она с папой сами мастерили в гараже все прошлое лето; к банде друзей, любимым куклам, танцам, секции тхэквондо и театральной студии... Целая жизнь ждет дома! И поначалу никто не сомневался, что, несмотря на страшный диагноз - острый миелобластный лейкоз – Катя победит. Столько мучительных процедур было пройдено - три месяца непрерывной химиотерапии, мучительные поиски донора, столько боли и страха! И вот, наконец, все готово! Рак временно сдался, ослабил хватку. Донор найден, и мама с Катей приехали в Москву для проведения срочной операции, но квоты внезапно закончились.

- Ждите – вздыхают чиновники.

- Рак ждать не будет – хватаются за голову врачи.

- Когда я выйду, заведем щенка – заклинает Катя.

А несчастная мама только молчит, кивает и выходит на крыльцо, подальше от дочки, чтобы проплакаться. Что она еще может сделать?

- Мы обычная сельская семья – говорит мама. – Все, что было на черный день, потратили. В долг все, что могли, взяли. Мы работящие люди, но где взять такую сумму, даже представить не можем! Врачи предупреждают, что шансы Кати тают с каждым днем, ждать нельзя, оперировать нужно срочно, безотлагательно! Умоляю вас, спасите дочь!

Пожалуйста, помогите собрать средства на спасительную операцию!

По всем вопросам, звоните: (499) 250-02-44 Татьяна – координатор. Вам предоставят любые документы и, если необходимо, свяжут с семьей.

Как помочь:

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