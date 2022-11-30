Экологический лицей из Липецка стал победителем третьего сезона БумБатла

Фото: МБОУ Лицей № 6

Третий сезон #БумБатла прошел с 15 сентября по 15 ноября 2022 года. И за это время показал рекордные результаты. В том числе и среди участников, как принято ныне говорить, из разряда подрастающего поколения. Так, например, первое место среди школ уже третий раз подряд занял липецкий экологический лицей №66 - ребята сдали 13 760 кг макулатуры. На втором месте с незначительным отставанием - Борисовская средняя общеобразовательная школа Белгородской области: ее ученики и преподаватели сдали 13 746 кг. На третьем месте - Снежская гимназия Брянской области с результатом 12 275 кг. Видеообращение к школам-победителям запишут популярные мультгерои «Фиксики». Также в топ-10 школ школы из Тюменской области, Москвы, Пензы, Белгородской области, Ханты-Мансийского автономного округа (подробнее см. ниже).

- Мы рады видеть, что подрастающее поколение всё активнее включается в такие экологические акции, как БумБатл, – отметил Игорь Козин, директор «Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения РФ. - Главная цель таких экомероприятий – воспитание бережного отношения к природе и формирование стремления к осознанному потреблению, в том числе через участие в раздельном сборе отходов, часть которых можно использовать как вторсырье. Экостанции - инновационная образовательная экосреда для школьников, и одна из целей их работы - экопросвещение. Разработка экоурока специалистами Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей в поддержку проведения БумБатла стала закономерным шагом развития всероссийской акции. Мы считаем эту практику успешной и планируем обсудить с оргкомитетом БумБатла проведение экоуроков в большем количестве регионов - в перспективе в акции может быть задействовано до 60 экостанций.

В этом году впервые в рамках БумБатла прошли экоуроки на базе экостанций, которые открываются по всей стране в рамках национального проекта «Образование». В 5 субъектах педагоги экостанций организовали интерактивные площадки: знакомились с технологиями изготовления бумаги в разные исторические периоды и процессом производства бумаги из древесины и макулатуры в наши дни, определяли этапы переработки макулатуры и пробовали ее сортировать, делали поделки из газет и картона.

Активное участие в БумБатле приняло «Российское движение школьников». Ребята побывали с экскурсиями на предприятиях «Лиги переработчиков макулатуры» в разных регионах и в Музее рециклинга и экологичного образа жизни «Сборка» в Москве, а также запустили собственный креативный конкурс в соцсетях в поддержку БумБатла.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина:

«Три года назад #БумБатл начинался как соревнование школьников, и по-прежнему учащиеся - самые активные участники акции: 70% из более чем 1 700 заявок в третьем сезоне БумБатла поступило от школ и дошкольных учреждений, более миллиона килограмм макулатуры - вклад школьников и дошколят. В этом году борьба за лидерство в номинации «Школы и детские сады» была невероятно упорной: судьбу первого места решили всего 14 килограмм. Поздравляю победителей и всех участников и верю, что экопривычки будут частью жизни ребят и после завершения БумБатла».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

БумБатл. Третий сезон:

- более 2,1 млн участников,

- более 63,3 тыс. тонн макулатуры,

- около 1,2 млн деревьев, спасенных от вырубки,

- более 1,26 млн тонн экономии воды,

- более 63,3 млн кВт сбереженной электроэнергии,

- более 104 тыс. тонн выброса углекислого газа.

#БУМБАТЛ ПОБЕДИТЕЛИ

Первое место - липецкий экологический лицей №66 - ребята сдали 13 760 кг макулатуры. Второе место - Борисовская средняя общеобразовательная школа Белгородской области: ее ученики и преподаватели сдали 13 746 кг.

Третье место - Снежская гимназия Брянской области с результатом 12 275 кг.

Четвертое место - средняя школа №1 города Ялуторовска Тюменской области (11 781 кг).

Пятое место - образовательный центр «Протон» в Москве (10 490 кг).

Шестое место - средняя школа №77 г. Пензы (9 500 кг).

Седьмое место - Ровеньская средняя школа Белгородской области (9 000 кг).

Восьмое место - Федоровская средняя школа №1 Ханты-Мансийского автономного округа (8 904 кг).

Девятое место - средняя школа №1 им. Октябрьской революции г. Севска Брянской области (8 100 кг).

Десятое место - лицей №1 Южно-Сахалинска (8 057 кг).

СПРАВКА «КП»

Акция #Бумбатл проходит по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. #БумБатл реализуется в поддержку национального проекта «Экология». Партнерами проекта выступают Ассоциация «Чистая страна», ППК «Российский экологический оператор», «Молодежка ОНФ», «Лига переработчиков макулатуры», сервис Ubirator, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

Акцию поддерживает бизнес-сообщество. В 2022 году в корпоративном сборе макулатуры приняли участие такие компании как Росатом, Сбербанк, Почта России, ПСБ, ЕвроХим, СУЭК, Металлоинвест, X5 Group, VK и другие.