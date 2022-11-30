Профессор Сколтеха Артём Оганов: как воспитать вундеркиндов

Артему Оганову 47, и он входит в десятку самых известных в мире российских ученых. Фото: Николай Галкин/фотохост-агентство ТАСС

Артему Оганову 47, и он входит в десятку самых известных в мире российских ученых. Самая знаковая его работа - метод предсказания новых материалов и их компьютерный дизайн. Красиво звучит. В действии - еще красивее. Нужен вам, например, очень-очень твердый материал. Все существующие перебрали - не то. Раньше бы химичили в лаборатории месяцами методом проб и ошибок. Теперь же нужное соединение вычислит умный алгоритм Оганова и суперкомпьютер: расскажет, из чего можно “слепить” нужный материал, каким способом (например, при очень высоком давлении) и какая у него будет формула. А потом по инструкции новое соединение получают экспериментально. Формулы нередко получаются невиданные для традиционной химии. В этом-то и прорыв - появилась возможность перейти на технологии нового уровня. Метод используют ученые и компании во всем мире, включая таких монстров как Газпромнефть, Sony, Toyota, Huawei. С его помощью можно исследовать земные недра, создавать установки типа коллайдера и даже лекарства улучшать. За это открытие эксперты пророчат Артему Оганову Нобелевскую премию. А помимо большой науки профессор занимается большим образованием детей.

- Артем Ромаевич, на международном конгрессе молодых ученых, который пройдет в Сочи 1-3 декабря, вы будете участвовать в дискуссии «Трансфер науки в образование». Какой пробел должен восполнить трансфер в первую очередь?

- Говорят, что научные статьи - это вчерашний день, то есть в них попадает то, что люди уже сделали. А учебники – позавчерашний. Получается, что мы детей учим по позавчерашнему дню науки, и это еще в лучшем случае. Наука развивается очень быстро, и ученые решают интересные, захватывающие дух вопросы, и эти вопросы – не важно, получены на них ответы или еще нет - заслуживают внимания. Последние научные новости даже в вузовских учебниках очень редко упоминаются.

- Ученые пишут о своих открытиях порой так мудрено, что и взрослым читать сложно. А тут дети…

- Так бывает, если сам исследователь еще не до конца осознал свое открытие. Когда работа завершена, должно пройти несколько месяцев, чтобы она заняла свое место в большой картине науки. Когда же вся информация уляжется в голове, тогда проще рассказывать об открытии детям.

- Каких предметов трансфер науки должен в первую очередь коснуться?

- Естественных наук – физики, химии, биологии, математики, астрономии. Последнюю, жаль, убрали из школьной программы. Это ошибка, на мой взгляд. Почему бы не рассказывать об искусственном интеллекте на уроках математики? Это можно объяснить понятным языком. А почему бы не рассказывать о последних открытиях в астрономии? Про гравитационные волны, например. Это пробудит в детях любопытство, ведь это все безумно интересно. Часто у людей складывается впечатление, будто все самое захватывающее уже открыто и современным ученым остается доедать крохи со стола своих предшественников. Все ровно наоборот. Чем больше узнает наука, тем больше новых интересных вопросов встает перед учеными.

- В своих интервью вы рассказывали, что уже в четырехлетнем возрасте увлеклись наукой. Что стало толчком?

- Мне попала в руки детская научно-популярная книжка по химии «О редких и рассеянных», с красивыми картинками. Химические элементы в ней были в виде человечков, которые дружили, ходили за ручку, дрались. Я тогжа уже умел читать – сам научился, и книга меня захватила. Долго думал, что она свалилась на меня, как яблоко на Ньютона, но потом узнал: это мама (она – психолог) специально подкладывала на нижнюю полку книжного шкафа разные книги для меня и брата и наблюдала, что нас заинтересует. Помню, как мама искала для меня по всей Москве журнал «Химия и жизнь», а когда мне было шесть, договорилась со знакомым профессором о встрече. Он задавал мне вопросы, я отвечал, а потом сказал: мол, к моему удивлению мальчик действительно много знает и может посещать лекции вольным слушателем. Мы ходили с мамой два раза в неделю, и она все конспектировала, потому что сам я не мог писать быстро. Стопки тех конспектов до сих пор хранятся дома.

- У вас четверо детей. Как вы помогаете им найти главный интерес в жизни - по маминому методу?

- По примеру мамы много рассказываю им обо всем, что сам знаю. Даю возможность попробовать себя в разных областях: искусство, спорт, история, науки. Все мои дети учились музыке, ходят на дзюдо. Мы регулярно бываем в разных музеях: от Пушкинского до минералогического. Много путешествуем. В этом году были в Якутии, Бурятии, Армении. Только что вернулись из Ирана, где я читал лекции. Дети открыли для себя новый мир. Особенно впечатлился старший сын. Он увлечен историей и его кумир – Александр Македонский, и мы побывали на том самом месте, где 2350 лет назад стоял великий полководец. Старшая дочь хочет стать психологом. Младшая – ветеринаром, хотя у нее явные художественные задатки. Самый маленький - ему четыре с половиной - мне постоянно ассистирует в наших дачных опытах и уверяет, что однозначно станет химиком.

Часто у людей складывается впечатление, будто все самое захватывающее уже открыто и современным ученым остается доедать крохи со стола своих предшественников. Все ровно наоборот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Дачные опыты – как это?

- Когда началась пандемия, мы всей семьей самоизолировались на даче. К тому времени я уже созрел для домашнего обучения детей и создал лабораторию – физическую и химическую. Постепенно закупал реактивы, приборы. Время, которое для многих обернулось депрессиями, разводами, ожирением и много чем еще плохим, для нашей семьи оказалось самым счастливым. Мы много гуляли, проводили с детьми разные интересные опыты и вообще очень все сблизились.

- Вы строгий папа?

- Я нестрогий папа и нестрогий преподаватель. У меня львиная доля студентов получают пятерки. За всю жизнь ни одной двойки не поставил. Причина простая: если человек тупой, не хочу его видеть на пересдаче, поэтому ставлю тройку.

- Ваши дети и сейчас на домашнем обучении?

- В отличие от других родителей я не стал вырывать детей из школы. Они учатся в гимназии Сколково, при моем институте, получают там прекрасное образование. Дома обучение тоже идет полным ходом. Знаете, когда против России ввели самые жесткие санкции из-за событий на Украине, я себя спросил: что ты будешь делать, если тебе не дадут заниматься большой наукой, публиковаться в лучших мировых журналах, как это было до сих пор. И мгновенно дал ответ: буду заниматься большим образованием. Эта мысль засела тогда в голове. И хотя год был для меня и моих учеников очень насыщенным и удачным по научной работе, публикациям, идеям, недавно реализовался и тот просветительский замысел: по предложению одного издательства я написал книжку для детей «Химия с Артемом Огановым» (второй вариант называется просто «Химия»). К тому моменту все уже было осмыслено во время домашних разговоров с детьми и дачных опытов, поэтому написал книгу за один вечер – рекордный для меня срок! В ней прекрасные иллюстрации, книга написана простым языком. Взрослым она тоже будет интересна, поскольку я рассказываю и о передовых идеях в химии. Это, возвращаясь к началу нашей беседы, мой личный вклад в трансфер науки в образование.

- Вы выступаете с научно-просветительскими лекциями, на которые можно попасть обычным людям?

- Я читаю очень много лекций. Как раз сегодня подсчитал (есть у меня привычка подводить итоги года), что в 2022-м их 47. Это мой абсолютный рекорд! Часть - научные, часть - научно-популярные. Есть и для детей. Первого сентября в классе своей дочки читал как раз такую лекцию, и школу эвакуировали - сработала пожарная сирена во время опыта. Дети были в полном восторге! И от лекции, и от дополнительной переменки.

ДОСЬЕ

Артем Оганов окончил МГУ с красным дипломом. В 90-х уехал в Лондон, выиграв грант на обучение. Работал в университетах Великобритании, Швейцарии, США и Китая. Потом вернулся в Россию и сейчас - профессор Сколтеха. Специализация ученого - кристаллохимия, эта наука изучает кристаллическое состояние вещества, его атомное строение и свойства.