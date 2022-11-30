Герой спецоперации «Z» старший матрос Кирпичев одной очередью уничтожил пять националистов

Старший матрос Антон КИРПИЧЕВ и Ефрейтор Александр РЕШЕТОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Непрестанное упражнение, как все обнять одним взглядом, может сделать великим полководцем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

ОТБИЛ СЕМЬ АТАК НАЦИОНАЛИСТОВ

Подполковник Руслан КУТЛУГИЛЬДИН

«В ходе отражения наступления украинских националистов на одном из тактических направлений подполковник Руслан Кутлугильдин осуществлял подготовку артиллерийских подразделений к выполнению задач. Руслан, находясь непосредственно на передовых позициях, управлял действиями артиллерийских подразделений. В условиях артиллерийских контрударов противника Александр обеспечил непрерывное ведение боевой работы артиллерийского дивизиона.

В результате огневого поражения российскими артиллерийскими подразделениями под командованием Руслана Кутлугильдина был уничтожен склад с боеприпасами украинских боевиков, подавлены пять артиллерийских орудий противника, а пехотное подразделение националистов, потеряв четыре танка, четыре боевые бронированные машины с большими потерями были выведены для переформирования. Благодаря самоотверженности, профессионализму и опыту подполковника Руслана Кутлугильдина было отбито семь атак украинских националистов».

Подполковник Руслан КУТЛУГИЛЬДИН

НЕ ДАЛ ТАНКУ ОБОЙТИ ЛИНИЮ ОБОРОНЫ

Ефрейтор Александр РЕШЕТОВ

«Ефрейтор Александр Решетов, действуя в составе подразделения российских Вооруженных Сил, выполнял боевую задачу по освобождению стратегически важного населенного пункта от украинских националистов. После того, как в результате артиллерийского обстрела украинских боевиков командир взвода получил ранение, ефрейтор Александр Решетов принял командование взводом. Грамотно распределив военнослужащих в наступлении, обозначив личному составу направление атаки и определив цели, взвод продолжил выполнение задачи по освобождению населенного пункта. В ходе ведения боя Александр Решетов обнаружил танк украинских националистов, который предпринял попытку обойти российское подразделение и ударить в тыл. Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, Александр Решетов, произвел прицельный выстрел из ПТУР и уничтожил противника. Своими решительными и профессиональными действиями ефрейтор Александр Решетов обеспечил значительный успех в ходе наступления по освобождению населенного пункта из-под контроля неонацистов».

ОДНОЙ ОЧЕРЕДЬЮ - ПЯТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший матрос Антон КИРПИЧЕВ

«Старший матрос Антон Кирпичев в составе батальонной тактической группы выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, удерживаемого украинскими националистами. Действуя в группе прикрытия, Антон занял выгодную огневую позицию в заброшенном здании с крупнокалиберным пулеметом и вел наблюдение. В ходе наблюдения старший матрос Кирпичев обнаружил скрытно передвигающуюся вооруженную группу противника, о чем немедленно доложил командиру. Было принято решение дать бой врагу. Во время боя метким огнем из пулемета Антон Кирпичев уничтожил пять националистов. Понеся потери, диверсионная группа противника была вынуждена отступить».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Первый экскурсионный поезд, запущенный Минобороны РФ совместно с ОАО «РЖД» до Великого Устюга в рамках акции «Своих не бросаем», достиг цели своего путешествия - Вотчины Деда Мороза. В Великом Устюге дети военнослужащих- участников специальной военной операции и их родители встретились с добрым волшебником и получили новогодние подарки.

В дороге участники акции «Своих не бросаем» смогли познакомиться с многогранной историей, культурой и красотами городов русского севера. Военные и их семьи посетили уникальные места, давно снискавшие всеобщие любовь и признание - Новгородский Кремль и музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде , Мраморный каньон в Горном парке Рускеала, музей под открытым небом «Малые Корелы» в Архангельске. Всех очаровали белоснежные пейзажи, суровая северная природа и теплое гостеприимство, с которым встречали поезд на каждой остановке.

В первом экскурсионном поезде, выехавшем из Москвы 26 ноября, в поездку отправились 227 человек, из которых 20 - участники специальной военной операции, 207 - члены семей военнослужащих, включая 106 детей. В основном в новогодний тур отправились дети до 14 лет, самому маленькому ребенку – 3 месяца.

Как уточнили в Минобороны РФ, следующие поезда отправятся по маршруту в Великий Устюг 3, 10 и 17 декабря 2022 года. Всего в акции «Своих не бросаем» примут участие более 1000 человек. Путешествия проходят в формате «поезд-отель», когда ночь гости проводят в поезде, а в течение дня посещают экскурсионные программы в различных городах.