В США усатая учительница призналась, что ей нравится пугать младшеклассников своим видом

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Учительница одной из начальных школ в американской Луизиане написала в соцсетях, что ей очень нравится сбивать учеников с толку своей гендерной идентичностью.

- Дети вечно в замешательстве. Они спрашивают – а почему у меня усы, если я – женщина. – похвасталась она. – Я просто игнорирую их вопросы. Ведь порой реакция других людей причиняет боль, но дети не наносят вреда, и я просто наслаждаюсь их конфузом.

Блейн Бангхарт преподает музыку, и требует, чтобы не то к нему, не то к ней обращались в третьем лице. В документах Бангхарт значится как мужчина, носит усы, но одевается и красится как дама, сообщает Fox News.

Родители учеников уже поднимали вопрос о его поведении и его дресс-коде на заседании школьного совета. Но руководство школы не намерено ничего предпринимать, считая, что присутствие такого человека в рабочем коллективе «помогает поддерживать толерантность и благоприятную среду для секс-меньшинств».