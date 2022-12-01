В школах Франции замерзающим без отопления детям начали выдавать одеяла

Детям советуют просто привыкать к низким температурам, поскольку зима, по сути, только начинается. Фото: Shutterstock

Температуру в школьных классах во Франции трудно назвать комфортной даже для взрослых, не говоря уже о детях: например, в коммуне Лимей-Бреван в пригороде Парижа она не поднимается выше +10-12 градусов.

Происходит это из-за попыток школьных администраций справиться с выросшими счетами за отопление, пишет FranceInfo.

На фоне столь суровых условий сотрудники школ пытаются как-то согреть учеников – выдают им одеяла, рекомендуют родителям потеплее укутывать своих детей, приносят в классы дополнительные обогреватели, которые включаю тайком. Но подобные меры не помогают.

– Счета за электроэнергию поставят многие коммуны лицом к стенке, – заявил глава администрации Лимей-Бревана Жюльен Лоде-Хаддад.

По его словам, драконовские расценки на электричество увеличили расходы мэрии на 3,7 миллиона евро, к чему коммуны оказались совершенно не готовы.

А еще детям советуют просто привыкать к низким температурам, поскольку зима, по сути, только начинается. Правда, не говорят, каким именно образом ученики должны закаляться.

В некоторых европейских городах уже начали поговаривать о переводе школьников на дистанционное обучение, но родители против, поскольку считают, что подобным образом власти хотят переложить проблемы с отоплением в учебных заведениях на семьи учеников.

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