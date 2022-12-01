Онлайн-ярмарка «Планета добрых подарков» вновь заработала в России

Онлайн-ярмарка продлится до 9 января 2023 года

29 ноября в России и ещё более 100 странах мира прошел международный день благотворительности - #ЩедрыйВторник, международный день благотворительности. Идея такого праздника родилась в 2012 году и с тех пор объединила миллионы людей, делающих добрые дела.

Третий год подряд крупнейшая в России краудфандинговая платформа Planeta.ru и благотворительное собрание «Все вместе» запускают в #ЩедрыйВторник онлайн-ярмарку «Планета добрых подарков». Ярмарка была придумана в 2020 году, когда традиционные предновогодние офлайн-маркеты были отменены из-за пандемии коронавируса. Для многих посетителей такие ярмарки были хорошей возможностью купить близким подарки со смыслом – сувениры и изделия, сделанные подопечными и волонтёрами проверенных благотворительных фондов. Сами фонды таким образом собирали средства на помощь нуждающимся и вовлекали людей в «благотворительность без слёз».

В первый год проведения «Планета добрых подарков» собрала 1,6 млн рублей для 20 фондов, во второй – 4 млн рублей для 36 организаций. В этом году к старту ярмарки запустились 32 благотворительных фонда из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Тольятти, некоторые организации будут ещё подключаться к ярмарке в процессе проведения.

- Проведение «Планеты добрых подарков» стало уже традицией. Вокруг ярмарки сформировалось своё сообщество, начала ждут и фонды, и их сторонники. При этом неизменными остаются принципы «Планеты добрых подарков»: участвуют только профессиональные и надёжные благотворительные организации, а каждая покупка становится вкладом в доброе дело», - отмечает исполнительный директор ассоциации «Все вместе» Алиса Малова.

Все фонды-участники ярмарки создают на Planeta.ru свои краудфандинговые «витрины»: на страницах проектов рассказывают о деятельности своих организаций и добавляют бонусы – созданные подопечными и волонтёрами и предоставленные партнёрами подарки.

У всех участников ярмарки единые символические финансовые цели – 10 тысяч рублей, которые фонды намерены превышать. Их ярмарочные проекты построены по принципу предпродажи: чем больше товаров в пользу фонда купят, тем больше помощи получат подопечные.

Онлайн-ярмарка продлится до 9 января 2023 года. Отчеты о расходовании собранных средств будут размещены в новостях крауд-кампаний и на сайтах благотворительных организаций.

В первый год проведения «Планета добрых подарков» собрала 1,6 млн рублей для 20 фондов

Справка:

Благотворительные проекты размещаются на Planeta.ru на льготных условиях. Для них отсутствует комиссионный сбор за размещение и им переводится любая собранная сумма вне зависимости от достижения финансовой цели. Все фонды проходят дополнительную проверку в юридическом отделе платформы.

Краудфандинг – это добровольное коллективное финансирование различных проектов. За поддержку краудфандинговых проектов люди получают разнообразные вознаграждения. Planeta.ru – крупнейшая в России краудфандинговая платформа. За 10 лет работы авторами привлечено более 1,8 млрд рублей и успешно реализовано более 7800 крауд-кампаний различной тематики.