Ковид ослабил хватку. Но не для всех

Фото: Shutterstock

Коронавирус продолжает распространяться, хотя количество заражений постепенно снижается. Возбудитель стал реже вызывать тяжелое течение заболевания: в начале ноября глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что с начала года смертность от COVID-19 сократилась на 90%. Однако вирус по-прежнему активно мутирует, а ученые все так же не понимают, каким будет следующий этап его эволюции.

Вне зависимости от клинических проявлений заболевания и того, какой вариант или штамм является наиболее распространенным в конкретный момент, есть категория людей, для которых COVID-19 по-прежнему представляет большую опасность. В первую очередь это люди с иммунодефицитами, онкологическими, онкогематологическими и ревматическими заболеваниями, а также пациенты, находящиеся на гемодиализе, перенесшие трансплантацию органов, или пациенты с такой сопутствующей патологией, как сахарный диабет 2 типа, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания.

Во-первых, у пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями и мультиморбидностью крайне высок риск развития тяжелых форм коронавирусной инфекции, госпитализаций и летальных исходов.

Например, британские врачи в начале ноября представили исследование влияния артериальной гипертензии на развитие тяжелых форм коронавирусной инфекции. Оказалось, что у пациента любого возраста (не только у пожилых людей) с систолическим («верхним») давлением 150-180 мм рт. ст. риск развития тяжелых форм COVID-19 повышается на 91%! [1]

Российские данные созвучны этим цифрам. Так, по данным, полученным по итогам 2020 года, пациенты с хронической сердечной недостаточностью в 2 раза чаще нуждались в искусственной вентиляции легких, а риск летальных исходов для них в 7 раз выше, чем для пациентов без данной патологии [2]. Распространенность коронавирусной инфекции среди пациентов на гемодиализе была почти в 7 раз выше, чем в общей популяции, а смертность — в 15 раз выше [3].

Во-вторых, препараты, которые применяются для лечения основного заболевания, например, иммуносупрессивные препараты, нередко назначаемые пациентам после трансплантации органов, или химиотерапия при онкологических заболеваниях, могут приводить к снижению устойчивости организма к инфекциям, в том числе COVID-19.

Иными словами, COVID-19 стал дополнительным фактором риска для пациентов со сниженным иммунным статусом, который необходимо учитывать их лечащим врачам. И не просто учитывать, а снижать до минимума риск развития данного инфекционного заболевания.

Универсальной рекомендацией является вакцинация.

«Многие нефрологические пациенты вакцинировались, и это возымело эффект. Вторая, третья волны унесли жизни меньшего числа пациентов нашего профиля. В первую, повторюсь, мы потеряли очень многих», – рассказала заместитель председателя Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» Галина Горецкая.

В том, что вакцинация показана всем категориям пациентов, уверен и врач-ревматолог, заведующий ревматологическим отделением Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии имени Е. М. Тареева Университетской клинической больницы № 3 ПМГМУ им И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Павел Новиков: «Мы рекомендуем вакцинироваться всем пациентам из групп риска. Это люди с иммунодефицитами, как первичными, так и вторичными. Люди с тяжелыми хроническими заболеваниями – онкогематологическими, с трансплантированными органами, болеющие сахарным диабетом, с хронической болезнью почек, с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными заболеваниями... Всеобщая вакцинация – это стандартная практика».

Вместе с тем эксперты признают, что из-за особенностей работы иммунной системы у пациентов из категорий риска могут не вырабатываться в достаточном количестве антитела в ответ на вакцинацию. По оценкам представителей Центров по контролю и профилактике заболеваний США, доля пациентов из групп риска, у которых иммунный ответ достаточен для нормальной борьбы с коронавирусом, не превышает 60%, а 44% от общего числа заболевших COVID-19 после полного курса вакцинации, которые нуждались в ИВЛ или погибли, приходилось именно на пациентов со сниженным иммунным статусом [4].

Фото: Shutterstock

В случае если активной иммунизации (то есть вакцинации) недостаточно, врачи могут прибегнуть к пассивной иммунизации. Различия данных методов профилактики состоят в следующем.

Вакцина представляет собой ослабленный либо видоизмененный вирус/вирусный патоген, который, попадая в организм, заставляет его вырабатывать собственные антитела. В свою очередь при пассивной иммунизации в организм вводятся готовые антитела, синтезированные в лаборатории на основе антител пациентов, перенесших заболевание.

Принцип действия произведенных иммунитетом и искусственно синтезированных антител идентичен: при попадании в организм человека антигена, то есть возбудителя заболевания, антитела распознают и нейтрализуют его, не давая распространяться по организму.

Еще одно отличие вакцинации от пассивной иммунизации состоит в том, что при введении в организм готовых антител иммунитет формируется в течение короткого времени (нескольких часов), в то время как при стандартной вакцинации процесс формирования иммунного ответа может занимать от двух недель.

«Временные методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции» Минздрава достаточно четко и широко определяют круг пациентов, которым рекомендована пассивная иммунизация. Однако в медицине нет места подходу «по умолчанию». Врачи оценивают состояние каждого пациента и понимают, у кого эффект от вакцинации будет недостаточным. Им назначают дополнительное введение вируснейтрализующих антител», – объясняет Павел Новиков.

COVID-19 – коронавирусная инфекция 2019 г., ИВЛ – искусственная вентиляция легких.

Источники

1. Pavey H, Kulkarni S, Wood A, Ben-Shlomo Y, Sever P, McEniery C, et al. (2022) Primary hypertension, anti-hypertensive medications and the risk of severe COVID-19 in UK Biobank. PLoS ONE 17(11): e0276781, URL

2. Бойцов С.А. Основные итоги 2020 года в регионах ЦФО, УФО, СФО, ДФО Российской Федерации. Дата доступа: 29.11.2022

3. Шилов Е.М., Котенко О.Н., Шилова М.М., Мильчаков К.С., Румянцева Е.И., Хальфин Р.А. Эпидемиология COVID-19 у больных, получающих заместительную почечную терапию в Российской Федерации: итоги 2020 года. Клиническая нефрология. 2021;1:5–12

4. Oliver, S MD. Data and clinical considerations for additional doses in im-munocompromised people. Дата доступа: 19.09.2022.

5. Tenforde MW, et al., Effectiveness of MRNA Vaccination in Preventing COVID-19–Associated Invasive Mechanical Ventilation and Death — Unit-ed States, March 2021–January 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022;71(12):459-465. doi:10.15585/MMWR.MM7112E1

Материал предназначен для широкой аудитории. Материал подготовлен в партнерстве с компанией «АстраЗенека». Информация, представленная в данном материале, не представляет собой и не заменяет консультацию врача. Необходимо получить консультацию врача.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», 123112, г. Москва, 1-й Красногвар-дейский проезд, д. 21, стр. 1, 30-й этаж. Тел.: +7 (495) 799-56-98, факс: +7 (495) 799-56-98, www.astrazeneca.ru

Номер одобрения: RU-15161

Дата одобрения: 29.11.2022

Дата истечения: 28.11.2024