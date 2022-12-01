«Спасибо, что воспитали сыновей патриотами»: Глава Тульской области Алексей Дюмин встретился с матерям военнослужащих

Губернатор пригласил мам участников СВО на чаепитие. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Глава Тульской области Алексей Дюмин встретился с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Губернатор пригласил мам участников СВО на чаепитие и в неформальной обстановке обсудил с ними вопросы поддержки бойцов и членов их семей.

«Спасибо вам за то, что вы воспитали своих сыновей истинными патриотами. Когда Родина позвала, они сразу откликнулись. По велению сердца пошли исполнять воинский долг. Потому что знали, что так надо, что так – правильно. Они настоящие герои, и мы гордимся ими», - обратился Алексей Дюмин к матерям военных.

Встреча получилась теплой и душевной. Женщины рассказывали главе региона о своих любимых сыновьях. Кто-то из ребят пошел служить по контракту, кто-то получил повестку во время частичной мобилизации. Дома их ждут, поддерживают и, конечно, очень за них переживают.

Женщины рассказали главе региона о своих сыновьях, участвующих в спецоперации. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Алексей Дюмин заверил, что, со своей стороны сделает все возможное, чтобы бойцы и их семьи ни в чем не нуждались. Глава региона держит вопросы обеспечения мобилизованных на личном контроле. Правительство области постоянно на связи с командирами воинских частей, в которых служат туляки, и все возникающие вопросы удается решить максимально быстро. По поручению губернатора для тульских военнослужащих закупили дополнительную экипировку, оборудование, автотранспорт. Участникам спецоперации регулярно отправляют посылки, чтобы они ощущали за собой надёжный тыл. Губернатор поблагодарил всех неравнодушных жителей области и предпринимателей региона, оказывающих поддержку бойцам и их семьям.

На личном контроле Алексея Дюмина и поддержка семей военнослужащих. Губернатор расспросил мам бойцов о том, какая помощь им необходима, и обсудил с женщинами насущные вопросы, в том числе образование и медицинское обеспечение членов семей участников СВО. Губернатор также затронул тему медицинского сопровождения военнослужащих. На этой неделе Алексей Дюмин поручил региональному правительству разработать комплекс мер реабилитации бойцов, получивших ранения.

Губернатор поблагодарил матерей за встречу и отметил, что всегда будет на связи с ними.

«Мы будем поддерживать вас, ваших ребят и решать все возникающие вопросы», - пообещал Алексей Дюмин.

Дома бойцов ждут, поддерживают и, конечно, очень за них переживают. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Напомним, для семей мобилизованных в регионе действует большой пакет мер поддержки от правительства Тульской области. Родственники участников СВО имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, им компенсируют взносы на капитальный ремонт (из бюджета возмещают 50% затрат). Детей военнослужащих в приоритетном порядке оформляют в детские сады и освобождают от ежемесячной оплаты. Они могут бесплатно заниматься в муниципальных кружках и секциях, а также посещать культурные и спортивные мероприятия. Родственникам бойцов выдают социальную карту «Zабота», по которой они получают скидки на товары и услуги. Региональный проект был создан по инициативе губернатора Алексея Дюмина специально для поддержки мобилизованных и членов их семей.

Кроме того, детям военнослужащих-контрактников и участников специальной военной операции бесплатно предоставляются билеты на новогодние елки. Их можно получить, обратившись в МФЦ или на горячую линию 129.