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Звезды1 декабря 2022 9:39

Режиссер фильма «Жизнь Пи» снимет кино о Брюсе Ли

На главную роль в картине Энг Ли определил собственного сына
Лев ЗАЙЦЕВ
Тайваньский режиссер Энг Ли собирается снять биографический фильм о знаменитом актере Брюсе Ли.

Тайваньский режиссер Энг Ли собирается снять биографический фильм о знаменитом актере Брюсе Ли.

Фото: EAST NEWS

Тайваньский режиссер Энг Ли получил два режиссерских «Оскара»: за фильмы «Горбатая гора» и «Жизнь Пи». А еще он снял такие фильмы, как «Разум и чувства» (экранизацию романа Джейн Остин), «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (исторический боевик о мастерах боевых искусств), «Халк» (киноверсия комикса Marvel), «Вожделение, осторожность» (эротическая шпионская драма), «Гемини» (фантастический боевик с Уиллом Смитом). В общем, заметно, что человек не ограничивает себя рамками одного жанра - некоторые критики говорили о его всеядности. В такую фильмографию запросто впишется и биографический фильм о Брюсе Ли.

Кинорежиссер Энг Ли.

Кинорежиссер Энг Ли.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас выясняется, что Энг Ли мечтал об этой картине долгие годы. Скорее всего, судьба однофамильца ему близка: они оба китайцы, добившиеся успеха в США. «Его не воспринимали ни как стопроцентного американца, ни как стопроцентного китайца, - говорит Энг Ли о герое, - при этом он был своего рода мостом между Востоком и Западом, человеком, познакомившим мир с китайским кун-фу, ученым, исследовавшим поединки, легендарным артистом, который совершил революцию и в боевых искусствах, и в жанре боевика. Я чувствую себя обязанным рассказать историю этого гениального, необыкновенного человека, который жаждал признания, обладал колоссальной силой, заключенной в теле весом в 60 килограммов, и который ценой неустанной тяжелой работы превратил свои несбыточные мечты в реальность».

Вопрос с исполнителем главной роли решился легко: Энг Ли взял на нее собственного сына, 32-летнего Мейсона Ли. Он довольно много снимается в тайваньских и гонконгских фильмах, а западному (или российскому) зрителю известен, пожалуй, только по фильму «Мальчишник в Вегасе-2». Ну, и еще он снялся в «Долгой прогулке Билли Линна в перерыве футбольного матча» - одном из самых коммерчески неудачных фильмов своего отца.

Главную роль Энг Ли собирается отдать своему сыну Мейсону (на фото).

Главную роль Энг Ли собирается отдать своему сыну Мейсону (на фото).

Фото: EAST NEWS

Напомним, Брюс Ли добился успеха в США после роли в сериале «Зеленый шершень», а в кино прославился благодаря фильмам «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь дракона», «Выход дракона». Он скончался в 1973 году, когда ему было всего 32 года. Выдвигались самые невероятные версии этой трагедии: например, что его убила китайская мафия, или что он вообще инсценировал свою смерть, чтобы скрыться от всех в некоем уединенном месте. Однако большинство биографов и врачей считают, что причина смерти была до обидного прозаична: Брюс Ли просто принял таблетку от головной боли, не подозревая, что у него индивидуальная непереносимость одного из ее компонентов, мгновенным следствием стали анафилактический шок и сильнейший отек мозга.

Брюс Ли скончался в 1973 году, когда ему было всего 32 года.

Брюс Ли скончался в 1973 году, когда ему было всего 32 года.

Фото: EAST NEWS

КультураКультура: кино