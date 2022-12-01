Режиссер фильма «Жизнь Пи» снимет кино о Брюсе Ли

Тайваньский режиссер Энг Ли собирается снять биографический фильм о знаменитом актере Брюсе Ли. Фото: EAST NEWS

Тайваньский режиссер Энг Ли получил два режиссерских «Оскара»: за фильмы «Горбатая гора» и «Жизнь Пи». А еще он снял такие фильмы, как «Разум и чувства» (экранизацию романа Джейн Остин), «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (исторический боевик о мастерах боевых искусств), «Халк» (киноверсия комикса Marvel), «Вожделение, осторожность» (эротическая шпионская драма), «Гемини» (фантастический боевик с Уиллом Смитом). В общем, заметно, что человек не ограничивает себя рамками одного жанра - некоторые критики говорили о его всеядности. В такую фильмографию запросто впишется и биографический фильм о Брюсе Ли.

Кинорежиссер Энг Ли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас выясняется, что Энг Ли мечтал об этой картине долгие годы. Скорее всего, судьба однофамильца ему близка: они оба китайцы, добившиеся успеха в США. «Его не воспринимали ни как стопроцентного американца, ни как стопроцентного китайца, - говорит Энг Ли о герое, - при этом он был своего рода мостом между Востоком и Западом, человеком, познакомившим мир с китайским кун-фу, ученым, исследовавшим поединки, легендарным артистом, который совершил революцию и в боевых искусствах, и в жанре боевика. Я чувствую себя обязанным рассказать историю этого гениального, необыкновенного человека, который жаждал признания, обладал колоссальной силой, заключенной в теле весом в 60 килограммов, и который ценой неустанной тяжелой работы превратил свои несбыточные мечты в реальность».

Вопрос с исполнителем главной роли решился легко: Энг Ли взял на нее собственного сына, 32-летнего Мейсона Ли. Он довольно много снимается в тайваньских и гонконгских фильмах, а западному (или российскому) зрителю известен, пожалуй, только по фильму «Мальчишник в Вегасе-2». Ну, и еще он снялся в «Долгой прогулке Билли Линна в перерыве футбольного матча» - одном из самых коммерчески неудачных фильмов своего отца.

Главную роль Энг Ли собирается отдать своему сыну Мейсону (на фото). Фото: EAST NEWS

Напомним, Брюс Ли добился успеха в США после роли в сериале «Зеленый шершень», а в кино прославился благодаря фильмам «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь дракона», «Выход дракона». Он скончался в 1973 году, когда ему было всего 32 года. Выдвигались самые невероятные версии этой трагедии: например, что его убила китайская мафия, или что он вообще инсценировал свою смерть, чтобы скрыться от всех в некоем уединенном месте. Однако большинство биографов и врачей считают, что причина смерти была до обидного прозаична: Брюс Ли просто принял таблетку от головной боли, не подозревая, что у него индивидуальная непереносимость одного из ее компонентов, мгновенным следствием стали анафилактический шок и сильнейший отек мозга.