К 2050 году роботы обыграют сборную Бразилии по футболу

Ученые МФТИ считают, что роботы могут стать более совершенными существами, чем люди Фото: Shutterstock

Сделать из робота человека? Каждый фанат фильма “Терминатор 2”, вам скажет, что такие эксперименты заканчиваются восстанием машин. Так зачем искусственному интеллекту (ИИ) человеческая психика? Может, как-нибудь обойтись без этого? Об этом мы поговорили с Константином Мамонтовым, ведущим инженером лаборатории когнитивных архитектур Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ.

Землю попашет, попишет стихи…

- Дело в том, что сейчас искусственный интеллект может решать лучше человека лишь узкие специальные задачи, - объясняет Константин. - Например, беспилотные транспортные системы водят автомобиль аккуратнее любого водителя. А медицинские алгоритмы, оценивая данные МРТ, ставят диагнозы точнее, чем клинические специалисты. Но это примеры слабого искусственного интеллекта, его возможности ограничены программой, которую для него написал человек. А мы говорим о перспективе создания универсального искусственного интеллекта, который способен к самообучению. Например, сегодня вам нужно, чтобы он отвез вас на работу, а завтра

вы захотите, чтобы он вам сыграл скрипичный концерт Чайковского. Робот посидит неделю, подумает, а потом сыграет вам в стиле Давида Ойстраха или Виктории Мулловой. Но, чтобы современными методами создать такой разносторонний алгоритм, всем программистам планеты не хватит и миллиона лет. Это тупиковый путь. Следовательно, нужно создать какой-то общий алгоритм, который позволит роботу учиться самостоятельно. И здесь без элементов человеческой психики искусственному интеллекту никак не обойтись.

Как железному футболисту освоить финт Зидана?

Во-первых, человеку, чтобы достичь цели, нужна мотивация. И робот без нее тоже не сможет самосовершенствоваться. Разница только в том, что человек стремится получить образование и хорошую работу, чтобы приобрести жизненные блага, а у робота награды цифровые - алгоритмы пишутся так, что ему нужно набрать больше очков.

Во-вторых, человек не может развиваться, не анализируя собственных поступков. Роботу тоже необходимо заниматься самокопанием. Как эта система работает ученые объясняют на роботах-футболистах - это удобная лабораторная модель. Допустим, как мотивация и склонность к рефлексии поможет роботу освоить такое сложное футбольное движение, как финт Зидана? Ученые мотивируют железяку: выполнил трюк - получай 100 очков, не выполнил - заработал ноль. А дальше робот совершает цикл из тысяч и миллионов повторений, причем он делает это «в уме» - в эмуляторе реальности (это компьютерная программа). То есть обучается “лежа на диване”, лишь иногда проверяя себя «на местности», пока в какой-то момент совершенно случайно не находит верную последовательность шагов и поворотов. А поскольку машина записывает все свои предыдущие попытки, то происходит что-то вроде самоанализа: ИИ вычисляет алгоритм движений, который привел к правильному решению и запоминает его. Примерно то же самое происходит и в мозге человека, когда мы получаем новое знание: ) связи в нейронных цепочках активируются и закрепляются определенным образом. Только у человека, чтобы освоить базовые навыки, уходит детство и отрочество, а машине нужно несколько часов или дней.

Месси и Роналду сбросят с корабля современности

Кстати, команда роботов МФТИ недавно одержала победу на открытом чемпионате Бразилии по футболу среди машин.

- Но у наших футбольных роботов есть гораздо более амбициозная цель - к 2050 году обыграть победителей чемпионата мира по футболу среди людей, - уточняет Константин Мамонтов. - Однако, судя по тому, как мы продвигаемся, это произойдет немного раньше.

- Константин, этого не может быть, потому что не может быть никогда! Ни один болельщик не поверит, что робот сможет обыграть Месси или Роналду.

- Чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник тоже не верил, что компьютер сможет обыграть гроссмейстера в ближайшие 100 лет. Но уже в 1997 году суперкомпьютер Deep Blue выиграл матч у Гарри Каспарова. А сейчас человеку играть против компьютера просто бессмысленно. То же самое будет и с футболом и другими видами человеческой деятельности.

Компьютеры превзойдут возможности человеческого мозга к 2035 году

На каком этапе создания искусственного суперинтеллекта мы сейчас находимся? Пока возможности искусственных нейронных сетей ограничены вычислительными мощностями, поясняет Константин Мамонтов. Тактовая частота человеческого мозга 200 Герц. Но если учесть количество нейронов в мозге, то получится порядка 100 миллиардов вычислительных ячеек с низкой частотой. У компьютеров тактовая частота намного выше, однако число вычислительных нейронов на три порядка меньше. Поэтому соревноваться с человеком в универсализме искусственный интеллект пока не в состоянии.

- Однако, судя по тому, с какой скорость растет производительность процессоров, вычислительные возможности человека и искусственного интеллекта сравняются в 2035 году, - уверен наш эксперт. — Вот тогда роботов можно будет посадить на самообучение и ждать волшебных результатов.

ВОПРОС - РЕБРОМ!

Искусственный интеллект избавится от человечества?

А что если первым делом искусственный суперинтеллект поймет, что именно человек с его эгоизмом, злобой, высокомерием и нетерпимостью является на планете слабым звеном? Такие опасения вполне обоснованы. Ведь здесь уже люди выступают в роли творца и создают сверхразум по своему образу и подобию. А что сделали люди, когда проникли в тайну атома? Первым делом собрали ядерную бомбу!

- С другой стороны создание сверхинтеллекта это, возможно, шанс изменить мир к лучшему, - говорит Константин Мамонтов. - Хотим мы того или нет, эволюция подошла к ситуации, когда интеллект, который работает на кристаллах и транзисторах, становится умнее интеллекта на основе белка. Во всяком случае возможности развития индивидуального мозга уже исчерпаны, дальше мы можем эволюционировать только как “коллективный разум”. Но что, если мы создадим что-то еще более совершенное, чем человек?

Ведь у нас в анамнезе тяжелая наследственность - мы в прошлом хищники со всеми вытекающими отсюда звериными повадками. Последние две-три тысячи лет покрыли лишь тонким культурным слоем нашу животную сущность, которая развивалась миллионы лет. Вполне возможно, венец эволюции вовсе не мы, а тот совершенный искусственный разум, который сейчас создается усилиями ученых. Прообраз первого творческого, мыслящего робота уже делает первые шаги в Исследовательском центре прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ. Символично, что зовут его ADAM (Adaptive Deep Autonomous Machine - «глубоко мыслящая автономная машина), как и первого библейского человека.