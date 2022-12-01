Появился пульт управления изменениями в виноделии

Фото: Росконгресс

- Впервые винный форум такого уровня прошел в Москве. Очевидно, что это некий акцент. Раз прошло в столице, значит, событие большой важности. Вот, к примеру, совсем недавно состоялся фестиваль вина на ВДНХ. И он такой был, с большими ограничениями, да и не особо фестиваль. Но тут же стали говорить: состоялся главный российский праздник вина. Хотя он был далеко не главным, по факту – локальным. Но вот тебе и гений места. Что скажешь про нынешний форум? Надо его снова повторять в Москве через год или вернуть на место - туда, где делается виноград?

- Все зависит от цели. Если мы планируем делать здесь форум принятия решений, то Москва идеальное место. Может быть, нужно подумать о другой площадке, потому что у отеля есть определенные особенности. Когда снова начнут летать самолеты, собрать здесь виноделов не сложно. Удастся ли собрать столько представителей федеральных структур где-то в Геленджике, Новороссийске или Ялте – вопрос. Их было действительно много, чиновники вели себя неформально, были абсолютно доступны, вникали в проблемы. Опять же – равноудаленность от производителей. Все было выстроено вокруг Ассоциации. В ней состоит 160 членов. Это ж не саммит ЕАЭС, который гастролирует по странам-участникам. В ста шестидесяти хозяйствах саммит не проведешь, да и не у всех есть возможности принять такого уровня мероприятие. Получается, что мы должны ограничить круг предприятий, где это можно проводить. Что не совсем справедливо. Была многолетняя история с Абрау по инициативе Бориса Юрьевича Титова, он вкладывался в это много лет. Мы с большой теплотой вспоминаем эти саммиты прошлого. Был прекрасный саммит в Массандре. Но сейчас, повторюсь, если мы собираемся активно решать вопросы, московская площадка полезна.

- Прости, но так сказать мы можем, только спустя какое-то время - если какие-то вопросы, поднимавшиеся на нынешнем саммите, будут решены. Что заставляет тебя предполагать ее эффективность?

- А что нас заставляло предполагать, что будет принят 468-ой закон [о виноделии]? Что так явно и так серьезно возьмутся за проблемы, которые казались нерешаемыми? Я абсолютно уверен, что многие проговаривавшиеся тут вопросы будут решаться – потому что есть воля к их решению. Политическая, скажем так. Понимаешь, нет какой-то проблемы в виноделии, которую невозможно было бы решить. Конечно, невозможно сделать сейчас миллиард бутылок вина из российского винограда. Ну просто потому что нет сырья. А вот создать условия, чтобы через некоторое время был произведен этот самый миллиард, - можно. Решится ли по щелчку пальцев кейс Киры Ефимовой, которая стала символом этого саммита (Кира поднял вопрос о невозможности построить винодельню на винограднике – Прим. ред.)? Не решится. Потому что перед глазами есть пример Мысхако, где нынешние 240 га земель остались незастроенными только потому, что был принят режим защиты виноградопригодных земель. В тех местах фантастических денег стоит земля. Там виноделам говорят: что вы ерундой занимаетесь, бросьте, продайте землю и езжайте жить припеваючи в Калифорнии на эти деньги. Мы этого хотим? Большая страна, разные регионы и их специфика. Решить это все какими-то простыми методами невозможно, это прерогатива государства. Я как раз хорошо понял это именно на данном форуме. Будут искать решения, подчас ювелирные.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У меня есть ощущение, что форум привезли в Москву, чтобы чиновному люду показать, что вот оно, российское виноделие - существует. Попробуйте сами!

- Ты знаешь, общаясь на форуме с самыми разными представителями государства, я вдруг обнаружил, что они не только знают о российском вине, но и имеют в нем свои вполне конкретные предпочтения.

- То есть вполне себе прокачанные?

- Да, это не был разговор с нуля. И не только с чиновниками, кстати. На сессии замдиректора Озона рассказал, что объехал в этом году все российское виноделие. И я думаю, что его коллеги из других маркетплейсов очень внимательно его слушали.

- Форум был заточен под решение инфраструктурных проблем или больше думали о рядовом потребителе? Какой у него характер?

- Программа была сформулирована достаточно широко, потому что это был первый форум такого формата. С одной стороны, решение о его проведении было принято больше года назад. Но с учетом постоянно меняющихся обстоятельств программа формировалась в последние месяцы. Я, например, был готов к тому, что какие-то сессии будут востребованы меньше. Но таких сессий не было! Везде люди выступали, спорили. Мне очень понравилось, что не было партсобраний. Возникали живые дискуссии. При этом все предложения фиксировались. Это было предложение вице-премьера Абрамченко – собрать все предложения, проанализировать, а через год снова посмотреть, что удалось решить, а что нет. Пульт управления изменениями в отрасли. Как-то неожиданно закончилось время лозунгов, их вообще не было.

- Этот саммит всегда ждали еще и потому, что внутри был Кубок виноделов. Серьезный, его ждали, ориентировались наего результаты. У нас стало меньше на один конкурс?

- В чем был феномен конкурса в Абрау-Дюрсо? Туда приезжали мировые звезды. Сейчас это невозможно. Стоит ли делать Кубок виноделов – это решать, конечно, Ассоциации. В том формате, в котором стартовал в Союзе виноделов, он вряд ли возобновится. Было интересно посмотреться в зеркало мировой винной критики. В какой-то момент для российского виноделия это стало принципиальным моментом. Возможно, сегодня нам уже не надо доказывать, что виноделие состоялось. Хотелось бы, конечно, продолжать общение со всем миром. Вино вообще не знает границ. Кстати, обрати внимание на дегустацию вин под эгидой Аэрофлота – чем это не конкурс? Его участники не просто могут повесить себе почетную наклейку, но вполне успешно участвовать в тендере на попадание их вин в бизнес-класс авиакомпании. Я вообще думаю, что такие крупные тендеры могли бы ежегодно проходить на этой площадке. Это было бы одним из самых серьезных конкурсов.

- Какой результат форума можно было бы назвать хорошим?

- Если решатся какие-то конкретные проблемы. Есть десятки мелких поправок, которые никак не задевают обычного потребителя. Но делать эту работу крайне необходимо. Вот если стартанет эксперимент с Почтой России, это будет заметно. Если решится проблема Киры Ефимовой, она сможет построить винодельню, это увидят. Будет хорошим результатом и совместная работа Почты и маркетплейсов, о чем много говорили. Взаимодействие малых виноделов и крупных хозяйств – то же самое. Не только на государство нужно уповать, горизонтальные связи также должны отстраиваться. На форуме многие узнали про производителя шпалеры, которая в четыре раза дешевле заграничной. Только об этой шпалере и говорили. Одно дело, когда мы слышим о том, что идет гигантская работа по селекции дрожжей – гордимся за науку, ура! Другое дело, когда этот человек науки сидит и рассказывает о дрожжах, а рядом с ним производитель, который их уже внедрил, делится опытом. Для чего нужны подобные форумы? А вот для этого в первую очередь. И то, что организацией мероприятия занимался именно Росконгресс, занимающийся крупнейшими форумами в стране, выделяет наше виноделие в отдельную, состоявшуюся отрасль. Это важно.