Начинается противостояние Марса и Земли: где и как наблюдать

Орбиты-1: Марс приближается

Московский планетарий напоминает: в ближайшие дни произойдут сразу несколько весьма зрелищных астрономических событий. А именно: 1 декабря Марс довольно близко подойдет к Земле — на 81 миллион 450 тысяч 876 километров. Через неделю 8 декабря в 7 часов 18 минут мск он войдет в противостояние с Землей, оказавшись с ней по одну сторону от Солнца и на одной с ним линии и, наконец, Красная планета будет покрыта полной Луной — 8 декабря как раз случится полнолуние. То есть, «звездочка» Марса в 7 часов 58 минут мск вплотную пододвинется к диску Луну, сверкнет у его северного края, скроется за ним, а потом появится 8 часов 37 минут мск с другой стороны. Это хорошо будет видно на севере и западе России.

Как стемнеет, Марс становится хорошо заметным на небе. Он восходит на северо-востоке, ночью светится высоко над горизонтом на юге, к утру заходит на западе, скрываясь в конце концов за горизонтом в северо-западной части небосвода. Главное, чтобы погода благоприятствовала наблюдениям. И тогда в бинокль можно будет различить яркий красноватый диск соседней планеты, а в хороший телескоп, с увеличением более 100х крат — рассмотреть элементы поверхности. Например, южную полярную шапку.

Луна на время закроет Марс, зрелище интересно в динамике

Кстати, Марс будет выглядеть самым ярким и крупным за последние 2 года.

Противостояния случаются потому, что орбиты Земли и Марса далеко не окружности. Они вытянуты, причем у соседа – сильнее. Марс к тому же совершает оборот вокруг Солнца примерно за два земных года. Вот наши планеты то сближаются, то расходятся. Иной раз бывает, что до Марса оказывается меньше 60 миллионов километров. И тогда - раз в 15 - 17 лет - случаются так называемые великие противостояния, как, к примеру, 31 июля 2018 года, когда от Земли до Марса было 57,6 миллионов километров.

А в 2003 году противостояние вообще было величайшим. Тогда расстояние между нашими планетами составило 55,7 миллиона километров. Перед этим так близко от Земли Марс был 60 тысяч лет назад. В следующий раз - будет лишь в 2287 году.

Ищите Марс на юге ближе к Луне

Во время великого противостояния 5 сентября 1877 года, когда Марс приблизился к Земле на 56,4 миллиона километров, американский астроном Асаф Холл открыл два спутника соседней планеты – Фобос и Деймос. А итальянский астроном Джованни Скиапарелли увидел знаменитые марсианские «каналы», которые, увы, так и не нашлись на Марсе - при ближайшем рассмотрении, что называется.